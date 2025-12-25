КалендарьРазделы

Доходы физических лиц в США м/м (United States Personal Income m/m)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis)
Сектор:
Потребитель
Низкая N/D 0.8%
0.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Доходы физических лиц, м/м (Personal Income m/m) отражают изменение суммы всех средств, полученных потребителями, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Учитываются все денежные поступления: заработная плата, премии, доходы от владения недвижимостью, финансовыми или фондовыми активами, доходы от предпринимательской деятельности, субсидии и социальные выплаты от государства, страховые выплаты и пенсии, и т.д.

Показатель выпускается Бюро экономического анализа США в составе отчета «Personal Income and Outlays» наряду с расходами физических лиц. Аналитики зачастую интерпретируют эти два индикатора в паре, поскольку для оценки активности потребителей и для прогноза их дальнейшего поведения учитывается соотношение между этими двумя показателями.

Показатель используется при прогнозе потребительских расходов на ближайшее время и для оценки инфляции. Рост доходов потребителей из различных источников может приводить к разогреву потребительского рынка, росту расходов и повышению инфляции.

Увеличение показателя, как правило, положительно сказывается на котировках доллара, поскольку тесно связано с ростом инфляции.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Доходы физических лиц в США м/м (United States Personal Income m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
0.8%
0.4%
сент. 2025
0.4%
0.4%
авг. 2025
0.4%
-0.1%
0.4%
июль 2025
0.4%
0.2%
0.3%
июнь 2025
0.3%
0.7%
-0.4%
май 2025
-0.4%
0.4%
0.7%
апр. 2025
0.8%
0.2%
0.7%
март 2025
0.5%
0.3%
0.7%
февр. 2025
0.8%
0.5%
0.7%
янв. 2025
0.9%
0.3%
0.4%
дек. 2024
0.4%
0.3%
0.3%
нояб. 2024
0.3%
0.4%
0.7%
окт. 2024
0.6%
0.3%
0.3%
сент. 2024
0.3%
0.3%
0.2%
авг. 2024
0.2%
0.4%
0.3%
июль 2024
0.3%
0.5%
0.2%
июнь 2024
0.2%
0.1%
0.4%
май 2024
0.5%
0.1%
0.3%
апр. 2024
0.3%
0.3%
0.5%
март 2024
0.5%
0.2%
0.3%
февр. 2024
0.3%
0.2%
1.0%
янв. 2024
1.0%
0.3%
дек. 2023
0.3%
0.4%
нояб. 2023
0.4%
0.1%
0.3%
окт. 2023
0.2%
-0.1%
0.4%
сент. 2023
0.3%
0.2%
0.4%
авг. 2023
0.4%
-0.2%
0.2%
июль 2023
0.2%
0.3%
0.3%
июнь 2023
0.3%
-0.3%
0.5%
май 2023
0.4%
0.4%
0.3%
апр. 2023
0.4%
-0.4%
0.3%
март 2023
0.3%
0.4%
0.3%
февр. 2023
0.3%
-0.3%
0.6%
янв. 2023
0.6%
0.2%
0.3%
дек. 2022
0.2%
0.0%
0.3%
нояб. 2022
0.4%
-0.4%
0.7%
окт. 2022
0.7%
0.7%
0.4%
сент. 2022
0.4%
-1.0%
0.4%
авг. 2022
0.3%
1.4%
0.3%
июль 2022
0.2%
-1.8%
0.7%
июнь 2022
0.6%
2.3%
0.6%
май 2022
0.5%
-3.1%
0.5%
апр. 2022
0.4%
3.3%
0.5%
март 2022
0.5%
0.2%
0.7%
февр. 2022
0.5%
-0.7%
0.1%
янв. 2022
0.0%
1.1%
0.4%
дек. 2021
0.3%
-1.5%
0.5%
нояб. 2021
0.4%
2.0%
0.5%
окт. 2021
0.5%
-2.6%
-1.0%
сент. 2021
-1.0%
3.4%
0.2%
12345
