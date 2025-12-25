Экономический календарь
Доходы физических лиц, м/м (Personal Income m/m) отражают изменение суммы всех средств, полученных потребителями, в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. Учитываются все денежные поступления: заработная плата, премии, доходы от владения недвижимостью, финансовыми или фондовыми активами, доходы от предпринимательской деятельности, субсидии и социальные выплаты от государства, страховые выплаты и пенсии, и т.д.
Показатель выпускается Бюро экономического анализа США в составе отчета «Personal Income and Outlays» наряду с расходами физических лиц. Аналитики зачастую интерпретируют эти два индикатора в паре, поскольку для оценки активности потребителей и для прогноза их дальнейшего поведения учитывается соотношение между этими двумя показателями.
Показатель используется при прогнозе потребительских расходов на ближайшее время и для оценки инфляции. Рост доходов потребителей из различных источников может приводить к разогреву потребительского рынка, росту расходов и повышению инфляции.
Увеличение показателя, как правило, положительно сказывается на котировках доллара, поскольку тесно связано с ростом инфляции.
