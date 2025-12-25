Экономический календарь
Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Низкая
|0.2%
|0.2%
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.6%
|
0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m) демонстрирует изменение средневзвешенных цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни. Индекс публикуется ежемесячно, его целью является отражение изменений цен на товары и услуги потребительской корзины, полученные путем опроса домохозяйств Испании.
Для того, чтобы отследить модель поведения покупателей, для потребительской корзины отбираются товары и услуги, наиболее часто употребляемые среди большинства населения. Предприятия, которые служат образцами, должны быть общераспространенными, а важность каждого товара или услуги потребительской корзины должна соответствовать потребительским тенденциям домохозяйств. Индекс становится более показательным в зависимости от того, насколько точно были выбраны указанные компоненты.
Сбор данных о ценах производится посредством опросника, создаваемого автоматически для каждого учреждения. Интервьюер отмечает в указанном документе цены на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, также как и сферу распространения этих товаров и услуг. Каждый интервьюер посещает одно место, за исключением гипермаркетов и торговых центров. В месяц обрабатывается примерно 220000 цен, полученных в результате опроса. Полученные цены в дальнейшем обрабатываются в Центральных отделах, где подготавливаются индексы, которые затем публикуются в течение двух первых недель следующего месяца. Также, как и в большинстве стран Европейского союза (ЕС), выборка цен, которые включаются в подсчет Индекса потребительских цен, осуществляется в установленном порядке, поэтому исключается фактор вероятности, придерживаясь характеристик анализируемого населения.
Взвешивание достигается на основе трат потребителей. Таким образом соблюдается общая структура взвешивания потребительской корзины.
Зачастую индекс потребительских цен используется для оценки инфляции, поскольку его увеличение указывает на рост инфляции. Таким образом, индекс потребительских цен используется для регулировки уровня зарплат и социальных выплат, помимо того, что регулируется структура налога на имущество и подсчет актуального ВВП.
Рост индекса потребительских цен считается позитивным для котировок евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
