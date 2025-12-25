КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 0.2% 0.2%
0.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.6%
0.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m) демонстрирует изменение средневзвешенных цен на товары и услуги потребительской корзины в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни. Индекс публикуется ежемесячно, его целью является отражение изменений цен на товары и услуги потребительской корзины, полученные путем опроса домохозяйств Испании.

Для того, чтобы отследить модель поведения покупателей, для потребительской корзины отбираются товары и услуги, наиболее часто употребляемые среди большинства населения. Предприятия, которые служат образцами, должны быть общераспространенными, а важность каждого товара или услуги потребительской корзины должна соответствовать потребительским тенденциям домохозяйств. Индекс становится более показательным в зависимости от того, насколько точно были выбраны указанные компоненты.

Сбор данных о ценах производится посредством опросника, создаваемого автоматически для каждого учреждения. Интервьюер отмечает в указанном документе цены на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, также как и сферу распространения этих товаров и услуг. Каждый интервьюер посещает одно место, за исключением гипермаркетов и торговых центров. В месяц обрабатывается примерно 220000 цен, полученных в результате опроса. Полученные цены в дальнейшем обрабатываются в Центральных отделах, где подготавливаются индексы, которые затем публикуются в течение двух первых недель следующего месяца. Также, как и в большинстве стран Европейского союза (ЕС), выборка цен, которые включаются в подсчет Индекса потребительских цен, осуществляется в установленном порядке, поэтому исключается фактор вероятности, придерживаясь характеристик анализируемого населения.

Взвешивание достигается на основе трат потребителей. Таким образом соблюдается общая структура взвешивания потребительской корзины.

Зачастую индекс потребительских цен используется для оценки инфляции, поскольку его увеличение указывает на рост инфляции. Таким образом, индекс потребительских цен используется для регулировки уровня зарплат и социальных выплат, помимо того, что регулируется структура налога на имущество и подсчет актуального ВВП.

Рост индекса потребительских цен считается позитивным для котировок евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
нояб. 2025 предв.
0.2%
0.3%
0.7%
окт. 2025
0.7%
0.7%
0.7%
окт. 2025 предв.
0.7%
-0.1%
-0.3%
сент. 2025
-0.3%
-0.4%
-0.4%
сент. 2025 предв.
-0.4%
-0.2%
0.0%
авг. 2025
0.0%
0.0%
0.0%
авг. 2025 предв.
0.0%
0.3%
-0.1%
июль 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
июль 2025 предв.
-0.1%
0.2%
0.7%
июнь 2025
0.7%
0.6%
0.6%
июнь 2025 предв.
0.6%
0.5%
0.1%
май 2025
0.1%
0.0%
0.0%
май 2025 предв.
0.0%
0.4%
0.6%
апр. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
апр. 2025 предв.
0.6%
0.2%
0.1%
март 2025
0.1%
0.1%
0.1%
март 2025 предв.
0.1%
0.3%
0.4%
февр. 2025
0.4%
0.4%
0.4%
февр. 2025 предв.
0.4%
0.2%
0.2%
янв. 2025
0.2%
0.2%
0.2%
янв. 2025 предв.
0.2%
0.5%
0.5%
дек. 2024
0.5%
0.4%
0.4%
дек. 2024 предв.
0.4%
0.7%
0.2%
нояб. 2024
0.2%
0.2%
0.2%
нояб. 2024 предв.
0.2%
0.4%
0.6%
окт. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
окт. 2024 предв.
0.6%
0.1%
-0.6%
сент. 2024
-0.6%
-0.6%
-0.6%
сент. 2024 предв.
-0.6%
0.0%
0.0%
авг. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
авг. 2024 предв.
0.0%
-0.1%
-0.5%
июль 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
июль 2024 предв.
-0.5%
0.2%
0.4%
июнь 2024
0.4%
0.3%
0.3%
июнь 2024 предв.
0.3%
-0.1%
0.3%
май 2024
0.3%
0.3%
0.3%
май 2024 предв.
0.3%
0.6%
0.7%
апр. 2024
0.7%
0.7%
0.7%
апр. 2024 предв.
0.7%
0.6%
0.8%
март 2024
0.8%
0.8%
0.8%
март 2024 предв.
0.8%
0.4%
февр. 2024
0.4%
0.3%
0.3%
февр. 2024 предв.
0.3%
-0.1%
0.1%
янв. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
дек. 2023 предв.
0.0%
0.0%
-0.3%
нояб. 2023
-0.3%
-0.4%
-0.4%
нояб. 2023 предв.
-0.4%
0.2%
0.3%
окт. 2023
0.3%
0.3%
0.3%
окт. 2023 предв.
0.3%
0.2%
0.2%
123456
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания