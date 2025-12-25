КалендарьРазделы

Изменение импорта сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D 0.548 млн
-0.719 млн
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение импорта сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Imports Change) оценивает, выросло или снизилось поступление сырой нефти в США из-за границы за минувшую неделю.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Данные об импорте сырой нефти собираются от всех импортеров (конечных грузополучателей) нефти, которые ввозят сырье на следующие территории:

  • в 50 штатов США и округ Колумбия;
  • в Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и другие владения США;
  • в зоны внешней торговли, расположенные в 50 штатах и округе Колумбия;
  • и, наконец из Пуэрто-Рико, Виргинских островов и других владений США в 50 штатов и округ Колумбия.

Изменение импорта сырой нефти в США характеризует спрос на нефть и нефтепродукты и является отложенным индикатором их потребления. Оно может кратковременно повлиять на котировки сырья, но волатильность эта будут кратковременной и незначительной. Показатель интерпретируется в связке с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение импорта сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
0.548 млн
-0.719 млн
12 дек. 2025
-0.719 млн
-1.862 млн
0.212 млн
5 дек. 2025
0.212 млн
1.880 млн
-0.470 млн
28 нояб. 2025
-0.470 млн
0.560 млн
1.046 млн
21 нояб. 2025
1.046 млн
-0.105 млн
-0.614 млн
14 нояб. 2025
-0.614 млн
-0.649 млн
0.849 млн
7 нояб. 2025
0.849 млн
-0.310 млн
0.867 млн
31 окт. 2025
0.867 млн
0.270 млн
-1.025 млн
24 окт. 2025
-1.025 млн
0.307 млн
0.656 млн
17 окт. 2025
0.656 млн
-0.283 млн
-1.754 млн
10 окт. 2025
-1.754 млн
-0.339 млн
0.731 млн
3 окт. 2025
0.731 млн
-0.239 млн
0.071 млн
26 сент. 2025
0.071 млн
1.162 млн
1.596 млн
19 сент. 2025
1.596 млн
-2.347 млн
-3.111 млн
12 сент. 2025
-3.111 млн
-0.019 млн
0.668 млн
5 сент. 2025
0.668 млн
0.412 млн
0.434 млн
29 авг. 2025
0.434 млн
0.321 млн
0.299 млн
22 авг. 2025
0.299 млн
0.103 млн
-1.218 млн
15 авг. 2025
-1.218 млн
-0.442 млн
0.699 млн
8 авг. 2025
0.699 млн
0.348 млн
-0.794 млн
1 авг. 2025
-0.794 млн
-0.600 млн
1.317 млн
25 июл. 2025
1.317 млн
0.738 млн
-0.740 млн
18 июл. 2025
-0.740 млн
0.556 млн
-0.395 млн
11 июл. 2025
-0.395 млн
0.093 млн
-1.358 млн
4 июл. 2025
-1.358 млн
1.217 млн
2.940 млн
27 июн. 2025
2.940 млн
0.512 млн
0.531 млн
20 июн. 2025
0.531 млн
-0.467 млн
-1.747 млн
13 июн. 2025
-1.747 млн
-0.509 млн
0.451 млн
6 июн. 2025
0.451 млн
0.256 млн
0.389 млн
30 мая 2025
0.389 млн
1.213 млн
-0.532 млн
23 мая 2025
-0.532 млн
0.456 млн
0.110 млн
16 мая 2025
0.110 млн
-0.907 млн
0.422 млн
9 мая 2025
0.422 млн
-0.898 млн
0.673 млн
2 мая 2025
0.673 млн
1.289 млн
-0.663 млн
25 апр. 2025
-0.663 млн
-0.069 млн
1.139 млн
18 апр. 2025
1.139 млн
-0.853 млн
-2.044 млн
11 апр. 2025
-2.044 млн
-0.075 млн
0.360 млн
4 апр. 2025
0.360 млн
0.412 млн
0.999 млн
28 мар. 2025
0.999 млн
0.743 млн
0.845 млн
21 мар. 2025
0.845 млн
-0.494 млн
-1.439 млн
14 мар. 2025
-1.439 млн
-0.438 млн
0.503 млн
7 мар. 2025
0.503 млн
-0.577 млн
-0.054 млн
28 февр. 2025
-0.054 млн
0.114 млн
0.292 млн
21 февр. 2025
0.292 млн
-0.329 млн
-0.961 млн
14 февр. 2025
-0.961 млн
-0.960 млн
-0.184 млн
7 февр. 2025
-0.184 млн
-0.379 млн
-0.178 млн
31 янв. 2025
-0.178 млн
-0.079 млн
0.532 млн
24 янв. 2025
0.532 млн
0.195 млн
0.184 млн
17 янв. 2025
0.184 млн
0.143 млн
-1.304 млн
10 янв. 2025
-1.304 млн
-0.147 млн
0.278 млн
12345678...11
