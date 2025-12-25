Экономический календарь
Изменение импорта сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)
|Низкая
|N/D
|0.548 млн
|
-0.719 млн
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение импорта сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Imports Change) оценивает, выросло или снизилось поступление сырой нефти в США из-за границы за минувшую неделю.
Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Данные об импорте сырой нефти собираются от всех импортеров (конечных грузополучателей) нефти, которые ввозят сырье на следующие территории:
- в 50 штатов США и округ Колумбия;
- в Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и другие владения США;
- в зоны внешней торговли, расположенные в 50 штатах и округе Колумбия;
- и, наконец из Пуэрто-Рико, Виргинских островов и других владений США в 50 штатов и округ Колумбия.
Изменение импорта сырой нефти в США характеризует спрос на нефть и нефтепродукты и является отложенным индикатором их потребления. Оно может кратковременно повлиять на котировки сырья, но волатильность эта будут кратковременной и незначительной. Показатель интерпретируется в связке с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение импорта сырой нефти в США от EIA (EIA United States Crude Oil Imports Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
