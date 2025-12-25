Изменение импорта сырой нефти от EIA (EIA Crude Oil Imports Change) оценивает, выросло или снизилось поступление сырой нефти в США из-за границы за минувшую неделю.

Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Данные об импорте сырой нефти собираются от всех импортеров (конечных грузополучателей) нефти, которые ввозят сырье на следующие территории:

в 50 штатов США и округ Колумбия;

в Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и другие владения США;

в зоны внешней торговли, расположенные в 50 штатах и округе Колумбия;

и, наконец из Пуэрто-Рико, Виргинских островов и других владений США в 50 штатов и округ Колумбия.

Изменение импорта сырой нефти в США характеризует спрос на нефть и нефтепродукты и является отложенным индикатором их потребления. Оно может кратковременно повлиять на котировки сырья, но волатильность эта будут кратковременной и незначительной. Показатель интерпретируется в связке с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений: