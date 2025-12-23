КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Канады

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.6% 3 кв. 2025 -0.5% Квартал
Годовой ВВП кв/кв 2.6% 3 кв. 2025 -1.8% Квартал
Уровень безработицы 6.5% нояб. 2025 6.9% Месяц
Базовый индекс потребительских цен г/г 2.9% нояб. 2025 2.9% Месяц
Решение Банка Канады по процентной ставке 2.00% 2.25%
Торговый баланс $​0.153 млрд сент. 2025 $​-6.427 млрд Месяц

Экономический календарь

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП м/м, Актуальное: -0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП г/г, Актуальное: 0.4%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета, Актуальное: $​-2.278 млрд, Прогноз: $​-0.659 млрд, Предыдущее: $​-5.023 млрд
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета за фискальный год, Актуальное: $​-18.369 млрд, Прогноз: $​-14.599 млрд, Предыдущее: $​-16.091 млрд
2025.12.25 00:00, CAD, Рождество
2025.12.26 00:00, CAD, День подарков
2025.12.29 20:30, CAD, Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Новый год
2026.01.02 14:30, CAD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 47.8, Предыдущее: 48.4

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады $​46.622 млрд окт. 2025 $​31.316 млрд Месяц
Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады $​-11.575 млрд окт. 2025 $​21.620 млрд Месяц
Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC N/D 16 дек. 2025 Неделя
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 0.4% окт. 2025 1.1% Месяц
ВВП кв/кв 0.6% 3 кв. 2025 -0.5% Квартал
ВВП м/м -0.3% окт. 2025 0.2% Месяц
Годовой ВВП кв/кв 2.6% 3 кв. 2025 -1.8% Квартал
Дефлятор ВВП кв/кв 0.8% 3 кв. 2025 0.1% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Доля экономически активного населения 65.1% нояб. 2025 65.3% Месяц
Изменение занятости населения 53.6 тыс нояб. 2025 66.6 тыс Месяц
Изменение полной занятости -9.4 тыс нояб. 2025 -18.5 тыс Месяц
Изменение частичной занятости 63.0 тыс нояб. 2025 85.1 тыс Месяц
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP 19.2 тыс дек. 2021 102.1 тыс Месяц
Производительность труда кв/кв 0.9% 3 кв. 2025 -1.0% Квартал
Уровень безработицы 6.5% нояб. 2025 6.9% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс потребительских цен г/г 2.9% нояб. 2025 2.9% Месяц
Базовый индекс потребительских цен м/м -0.1% нояб. 2025 0.6% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 2.2% нояб. 2025 2.2% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 0.1% нояб. 2025 0.2% Месяц
Индекс цен на промышленные товары г/г 6.1% нояб. 2025 5.7% Месяц
Индекс цен на промышленные товары м/м 0.9% нояб. 2025 1.7% Месяц
Индекс цен на сырье г/г 6.4% нояб. 2025 5.8% Месяц
Индекс цен на сырье м/м 0.3% нояб. 2025 1.6% Месяц
Общий индекс потребительских цен г/г 2.8% нояб. 2025 2.7% Месяц
Средний индекс потребительских цен г/г 2.8% нояб. 2025 3.0% Месяц
Усеченный индекс потребительских цен г/г 2.8% нояб. 2025 3.0% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Решение Банка Канады по процентной ставке 2.00% 2.25%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта $​64.078 млрд сент. 2025 $​66.831 млрд Месяц
Объем экспорта $​64.231 млрд сент. 2025 $​60.404 млрд Месяц
Счет текущих операций $​-9.680 млрд 3 кв. 2025 $​-21.557 млрд Квартал
Торговый баланс $​0.153 млрд сент. 2025 $​-6.427 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Баланс бюджета $​-2.278 млрд окт. 2025 $​-5.023 млрд Месяц
Баланс бюджета за фискальный год $​-18.369 млрд окт. 2025 $​-16.091 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global 48.4 нояб. 2025 49.6 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам от Ivey 48.4 нояб. 2025 52.4 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний 44.5 нояб. 2025 51.7 Месяц
Корпоративные доходы кв/кв 3.8% 3 кв. 2025 -2.4% Квартал
Коэффициент использования производственных мощностей 78.5% 3 кв. 2025 77.6% Квартал
Оптовые продажи м/м 0.1% окт. 2025 0.6% Месяц
Продажи в производственном секторе м/м -1.0% окт. 2025 3.6% Месяц
Разрешения на строительство м/м 14.9% окт. 2025 5.9% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Базовый индекс розничных продаж м/м -0.6% окт. 2025 -0.1% Месяц
Розничные продажи м/м -0.2% окт. 2025 -0.9% Месяц
Жилье Последний Период Предыдущий Частота
Индекс цен на новое жилье м/м 0.0% нояб. 2025 -0.4% Месяц
Объем строительства новых домов от CMHC 254.058 тыс нояб. 2025 232.245 тыс Месяц