Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Канады
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.6%
|3 кв. 2025
|-0.5%
|Квартал
|Годовой ВВП кв/кв
|2.6%
|3 кв. 2025
|-1.8%
|Квартал
|Уровень безработицы
|6.5%
|нояб. 2025
|6.9%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен г/г
|2.9%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Решение Банка Канады по процентной ставке
|2.00%
|2.25%
|Торговый баланс
|$0.153 млрд
|сент. 2025
|$-6.427 млрд
|Месяц
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП м/м, Актуальное: -0.3%, Прогноз: 0.0%, Предыдущее: 0.2%
2025.12.23 13:30, CAD, ВВП г/г, Актуальное: 0.4%, Прогноз: 0.6%, Предыдущее: 1.1%
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета, Актуальное: $-2.278 млрд, Прогноз: $-0.659 млрд, Предыдущее: $-5.023 млрд
2025.12.24 16:00, CAD, Баланс бюджета за фискальный год, Актуальное: $-18.369 млрд, Прогноз: $-14.599 млрд, Предыдущее: $-16.091 млрд
2025.12.25 00:00, CAD, Рождество
2025.12.26 00:00, CAD, День подарков
2025.12.29 20:30, CAD, Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Новый год
2026.01.02 14:30, CAD, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global, Прогноз: 47.8, Предыдущее: 48.4
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
|$46.622 млрд
|окт. 2025
|$31.316 млрд
|Месяц
|Объем покупок иностранных ценных бумаг резидентами Канады
|$-11.575 млрд
|окт. 2025
|$21.620 млрд
|Месяц
|Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC
|N/D
|16 дек. 2025
|Неделя
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|0.4%
|окт. 2025
|1.1%
|Месяц
|ВВП кв/кв
|0.6%
|3 кв. 2025
|-0.5%
|Квартал
|ВВП м/м
|-0.3%
|окт. 2025
|0.2%
|Месяц
|Годовой ВВП кв/кв
|2.6%
|3 кв. 2025
|-1.8%
|Квартал
|Дефлятор ВВП кв/кв
|0.8%
|3 кв. 2025
|0.1%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Доля экономически активного населения
|65.1%
|нояб. 2025
|65.3%
|Месяц
|Изменение занятости населения
|53.6 тыс
|нояб. 2025
|66.6 тыс
|Месяц
|Изменение полной занятости
|-9.4 тыс
|нояб. 2025
|-18.5 тыс
|Месяц
|Изменение частичной занятости
|63.0 тыс
|нояб. 2025
|85.1 тыс
|Месяц
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP
|19.2 тыс
|дек. 2021
|102.1 тыс
|Месяц
|Производительность труда кв/кв
|0.9%
|3 кв. 2025
|-1.0%
|Квартал
|Уровень безработицы
|6.5%
|нояб. 2025
|6.9%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс потребительских цен г/г
|2.9%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Базовый индекс потребительских цен м/м
|-0.1%
|нояб. 2025
|0.6%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|2.2%
|нояб. 2025
|2.2%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|0.1%
|нояб. 2025
|0.2%
|Месяц
|Индекс цен на промышленные товары г/г
|6.1%
|нояб. 2025
|5.7%
|Месяц
|Индекс цен на промышленные товары м/м
|0.9%
|нояб. 2025
|1.7%
|Месяц
|Индекс цен на сырье г/г
|6.4%
|нояб. 2025
|5.8%
|Месяц
|Индекс цен на сырье м/м
|0.3%
|нояб. 2025
|1.6%
|Месяц
|Общий индекс потребительских цен г/г
|2.8%
|нояб. 2025
|2.7%
|Месяц
|Средний индекс потребительских цен г/г
|2.8%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Усеченный индекс потребительских цен г/г
|2.8%
|нояб. 2025
|3.0%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Решение Банка Канады по процентной ставке
|2.00%
|2.25%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта
|$64.078 млрд
|сент. 2025
|$66.831 млрд
|Месяц
|Объем экспорта
|$64.231 млрд
|сент. 2025
|$60.404 млрд
|Месяц
|Счет текущих операций
|$-9.680 млрд
|3 кв. 2025
|$-21.557 млрд
|Квартал
|Торговый баланс
|$0.153 млрд
|сент. 2025
|$-6.427 млрд
|Месяц
|Правительство
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Баланс бюджета
|$-2.278 млрд
|окт. 2025
|$-5.023 млрд
|Месяц
|Баланс бюджета за фискальный год
|$-18.369 млрд
|окт. 2025
|$-16.091 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|48.4
|нояб. 2025
|49.6
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам от Ivey
|48.4
|нояб. 2025
|52.4
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний
|44.5
|нояб. 2025
|51.7
|Месяц
|Корпоративные доходы кв/кв
|3.8%
|3 кв. 2025
|-2.4%
|Квартал
|Коэффициент использования производственных мощностей
|78.5%
|3 кв. 2025
|77.6%
|Квартал
|Оптовые продажи м/м
|0.1%
|окт. 2025
|0.6%
|Месяц
|Продажи в производственном секторе м/м
|-1.0%
|окт. 2025
|3.6%
|Месяц
|Разрешения на строительство м/м
|14.9%
|окт. 2025
|5.9%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Базовый индекс розничных продаж м/м
|-0.6%
|окт. 2025
|-0.1%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|-0.2%
|окт. 2025
|-0.9%
|Месяц
|Жилье
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс цен на новое жилье м/м
|0.0%
|нояб. 2025
|-0.4%
|Месяц
|Объем строительства новых домов от CMHC
|254.058 тыс
|нояб. 2025
|232.245 тыс
|Месяц