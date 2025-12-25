Экономический календарь
Денежная масса M3 от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|Низкая
|N/D
|2.6%
|
2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежная масса (Money Supply) — один из важнейших показателей экономики. Хотя не существует единого определения, денежная масса всегда категоризируется, при этом каждая следующая, более высокая, категория включает в себя все более низкие. ЕЦБ определяет первую категорию денежных агрегатов M0 как оборотную валюту, то есть находящиеся в обращении монеты и банкноты, M1 — как M0 плюс средства на текущих счетах (подлежащие выплате по требованию), M2 — как M1 плюс срочные депозиты сроком до двух лет и сберегательные депозиты, погашаемые с уведомлением максимум за 3 месяца. Наконец, M3 определяется как M2 плюс доли в фондах денежного рынка или в ценных бумагах, а также соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги со сроком погашения до 2 лет. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, но M3 остается постоянной.
Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост индикатора M3 может иметь благоприятной влияние на котировки валюты, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M3 от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
