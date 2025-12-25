Денежная масса (Money Supply) — один из важнейших показателей экономики. Хотя не существует единого определения, денежная масса всегда категоризируется, при этом каждая следующая, более высокая, категория включает в себя все более низкие. ЕЦБ определяет первую категорию денежных агрегатов M0 как оборотную валюту, то есть находящиеся в обращении монеты и банкноты, M1 — как M0 плюс средства на текущих счетах (подлежащие выплате по требованию), M2 — как M1 плюс срочные депозиты сроком до двух лет и сберегательные депозиты, погашаемые с уведомлением максимум за 3 месяца. Наконец, M3 определяется как M2 плюс доли в фондах денежного рынка или в ценных бумагах, а также соглашения РЕПО и долговые ценные бумаги со сроком погашения до 2 лет. Среди всех денежных агрегатов M3 является наиболее важным, поскольку он является наиболее стабильным. Если, к примеру, изменяется только процентная ставка сбережений, массы M1 и M2 перераспределяются, но M3 остается постоянной.

Считается, что существует положительная связь между ростом денежной массы М3 и повышением инфляции, экономическим ростом и ростом доходов. Недостаточная же денежная масса M3 оказывает негативное влияние на эти три экономические переменные. В связи с этим рост индикатора M3 может иметь благоприятной влияние на котировки валюты, поскольку он предполагает также рост доходов и инфляции.

График последних значений: