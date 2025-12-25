КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Число получателей пособий по безработице в США (United States Continuing Jobless Claims)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Министерство труда США (United States Department of Labor)
Сектор:
Труд
Средняя 1.923 млн 1.844 млн
1.885 млн
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.910 млн
1.923 млн
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Число получателей пособий по безработице (Continuing Jobless Claims) отражает количество людей, получающих в настоящий момент пособие. Показатель публикуется еженедельно. Лицо, которое уже подавало первичную заявку на пособие и получает его, должно направлять новую заявку по истечению каждой недели безработицы. Таким образом, число получателей пособия подсчитывается именно по количеству таких повторных заявок.

Пособия по безработице выплачиваются из государственных средств, собранных с работодателей в виде налога на страхование по безработице. Чтобы побудить людей искать работу, пособия выплачиваются в течение ограниченного срока, а их размер меньше, чем среднестатистическая заработная плата по стране. Чтобы получать пособие, человек должен соответствовать определенным критериям: так, он должен активно искать работу (и быть в состоянии это доказать) и должен быть уволен по экономическим причинам, а не уйти с работы сам и не быть уволенным по собственной вине.

Эта цифра не отражает общего уровня безработицы в стране, поскольку в ней не учитываются лица, не имеющие права на пособие или не обращающиеся за ним. Корреляция показателя с уровнем безработицы имеется, однако она не стопроцентная.

В общем случае число получателей пособий по безработице отражает экономические циклы в стране, но не является опережающим индикатором здоровья рынка труда. В этом смысле экономисты обращают больше внимания на число первичных заявок на получение пособий. Однако, к примеру, резкое снижение числа получателей пособий может быть связано не только с окончанием разрешенного срока выплат, но и с устройством бывшего получателя на работу.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Число получателей пособий по безработице в США (United States Continuing Jobless Claims)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
13 дек. 2025
1.923 млн
1.844 млн
1.885 млн
6 дек. 2025
1.897 млн
1.788 млн
1.830 млн
29 нояб. 2025
1.838 млн
1.925 млн
1.937 млн
22 нояб. 2025
1.939 млн
1.977 млн
1.943 млн
15 нояб. 2025
1.960 млн
1.981 млн
1.953 млн
8 нояб. 2025
1.974 млн
1.946 млн
13 сент. 2025
1.926 млн
1.913 млн
1.928 млн
6 сент. 2025
1.920 млн
1.935 млн
1.927 млн
30 авг. 2025
1.939 млн
1.923 млн
1.939 млн
23 авг. 2025
1.940 млн
1.959 млн
1.944 млн
16 авг. 2025
1.954 млн
1.972 млн
1.961 млн
9 авг. 2025
1.972 млн
1.967 млн
1.942 млн
2 авг. 2025
1.953 млн
1.952 млн
1.968 млн
26 июл. 2025
1.974 млн
1.956 млн
1.936 млн
19 июл. 2025
1.946 млн
1.966 млн
1.946 млн
12 июл. 2025
1.955 млн
1.972 млн
1.951 млн
5 июл. 2025
1.956 млн
1.958 млн
1.954 млн
28 июн. 2025
1.965 млн
1.998 млн
1.955 млн
21 июн. 2025
1.964 млн
1.962 млн
1.964 млн
14 июн. 2025
1.974 млн
1.971 млн
1.937 млн
7 июн. 2025
1.945 млн
1.918 млн
1.951 млн
31 мая 2025
1.956 млн
1.898 млн
1.902 млн
24 мая 2025
1.904 млн
1.902 млн
1.907 млн
17 мая 2025
1.919 млн
1.931 млн
1.893 млн
10 мая 2025
1.903 млн
1.833 млн
1.867 млн
3 мая 2025
1.881 млн
1.917 млн
1.872 млн
26 апр. 2025
1.879 млн
1.875 млн
1.908 млн
19 апр. 2025
1.916 млн
1.858 млн
1.833 млн
12 апр. 2025
1.841 млн
1.877 млн
1.878 млн
5 апр. 2025
1.885 млн
1.821 млн
1.844 млн
29 мар. 2025
1.850 млн
1.876 млн
1.893 млн
22 мар. 2025
1.903 млн
1.870 млн
1.847 млн
15 мар. 2025
1.856 млн
1.875 млн
1.881 млн
8 мар. 2025
1.892 млн
1.873 млн
1.859 млн
1 мар. 2025
1.870 млн
1.873 млн
1.897 млн
22 февр. 2025
1.897 млн
1.869 млн
1.855 млн
15 февр. 2025
1.862 млн
1.872 млн
1.867 млн
8 февр. 2025
1.869 млн
1.873 млн
1.845 млн
1 февр. 2025
1.850 млн
1.874 млн
1.886 млн
25 янв. 2025
1.886 млн
1.866 млн
1.850 млн
18 янв. 2025
1.858 млн
1.859 млн
1.900 млн
11 янв. 2025
1.899 млн
1.850 млн
1.853 млн
4 янв. 2025
1.859 млн
1.876 млн
1.877 млн
28 дек. 2024
1.867 млн
1.864 млн
1.834 млн
21 дек. 2024
1.844 млн
1.903 млн
1.896 млн
14 дек. 2024
1.910 млн
1.871 млн
1.864 млн
7 дек. 2024
1.874 млн
1.889 млн
1.879 млн
30 нояб. 2024
1.886 млн
1.845 млн
1.871 млн
23 нояб. 2024
1.871 млн
1.939 млн
1.896 млн
16 нояб. 2024
1.907 млн
1.888 млн
1.898 млн
12345678...19
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания