Число получателей пособий по безработице (Continuing Jobless Claims) отражает количество людей, получающих в настоящий момент пособие. Показатель публикуется еженедельно. Лицо, которое уже подавало первичную заявку на пособие и получает его, должно направлять новую заявку по истечению каждой недели безработицы. Таким образом, число получателей пособия подсчитывается именно по количеству таких повторных заявок.

Пособия по безработице выплачиваются из государственных средств, собранных с работодателей в виде налога на страхование по безработице. Чтобы побудить людей искать работу, пособия выплачиваются в течение ограниченного срока, а их размер меньше, чем среднестатистическая заработная плата по стране. Чтобы получать пособие, человек должен соответствовать определенным критериям: так, он должен активно искать работу (и быть в состоянии это доказать) и должен быть уволен по экономическим причинам, а не уйти с работы сам и не быть уволенным по собственной вине.

Эта цифра не отражает общего уровня безработицы в стране, поскольку в ней не учитываются лица, не имеющие права на пособие или не обращающиеся за ним. Корреляция показателя с уровнем безработицы имеется, однако она не стопроцентная.

В общем случае число получателей пособий по безработице отражает экономические циклы в стране, но не является опережающим индикатором здоровья рынка труда. В этом смысле экономисты обращают больше внимания на число первичных заявок на получение пособий. Однако, к примеру, резкое снижение числа получателей пособий может быть связано не только с окончанием разрешенного срока выплат, но и с устройством бывшего получателя на работу.

