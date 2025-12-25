Индекс потребительских цен Токио без учета продуктов питания и энергии г/г (Tokyo CPI ex Food & Energy) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Индекс отражает изменение цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергии.

Токио состоит из 23 округов (Ку) и других городов (Ши). 23 муниципалитета составляют ядро Токио. Индекс цен рассчитывается на основе данных по этим 23 регионам.

Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него исключены цены на продукты питания и энергию из-за их высокой волатильности.

ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране. Базовый индекс потребительских цен Токио рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги в Токио за исключением продуктов питания и энергии.

Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

