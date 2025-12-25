Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)
|Высокая
|2.8%
|2.8%
|
2.8%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.2%
|
2.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен Токио без учета продуктов питания и энергии г/г (Tokyo CPI ex Food & Energy) отражает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в Токийском регионе. Индекс отражает изменение цен на товары и услуги за исключением продуктов питания и энергии.
Токио состоит из 23 округов (Ку) и других городов (Ши). 23 муниципалитета составляют ядро Токио. Индекс цен рассчитывается на основе данных по этим 23 регионам.
Оценивается изменение цен с точки зрения потребителей в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчет включены товары и услуги, характеризующие текущие расходы домохозяйств, и не входят налоги и социальные платежи. Из него исключены цены на продукты питания и энергию из-за их высокой волатильности.
ИПЦ Токийского региона выходит раньше, чем общенациональный, и служит для предварительной оценки инфляции в стране. Базовый индекс потребительских цен Токио рассчитывается ежемесячно и отражает изменение цен на товары и услуги в Токио за исключением продуктов питания и энергии.
Значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса японской иены, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г (Tokyo Consumer Price Index (CPI) excl. Food and Energy y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
