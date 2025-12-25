КалендарьРазделы

Баланс бюджета Канады (Canada Budget Balance)

Страна:
Канада
CAD, Канадский доллар
Источник:
Министерство финансов Канады (Department of Finance Canada)
Сектор:
Правительство
Низкая $​-2.278 млрд $​-0.659 млрд
$​-5.023 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​-3.761 млрд
$​-2.278 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Баланс бюджета (Budget Balance) отражает разницу между доходами и затратами государства за отчетный период. Положительное значение означает профицит бюджета, что может положительно сказаться на котировках канадского доллара, а отрицательное значение индикатора рассматривают как неблагоприятное для курса канадского доллара.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс бюджета Канады (Canada Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
$​-2.278 млрд
$​-0.659 млрд
$​-5.023 млрд
сент. 2025
$​-5.023 млрд
$​-3.353 млрд
$​-3.280 млрд
авг. 2025
$​-3.280 млрд
$​-6.636 млрд
$​-1.510 млрд
июль 2025
$​-1.510 млрд
$​0.333 млрд
$​3.629 млрд
июнь 2025
$​3.629 млрд
$​-0.230 млрд
май 2025
$​-0.230 млрд
$​-10.305 млрд
$​-23.880 млрд
март 2025
$​-23.880 млрд
$​-6.278 млрд
$​7.574 млрд
февр. 2025
$​7.574 млрд
$​5.718 млрд
$​-5.134 млрд
янв. 2025
$​-5.134 млрд
$​-3.544 млрд
$​1.002 млрд
дек. 2024
$​1.002 млрд
$​-6.322 млрд
$​-8.213 млрд
нояб. 2024
$​-8.213 млрд
$​1.288 млрд
$​-1.493 млрд
окт. 2024
$​-1.493 млрд
$​-8.026 млрд
$​-3.169 млрд
сент. 2024
$​-3.169 млрд
$​1.083 млрд
$​-2.546 млрд
авг. 2024
$​-2.546 млрд
$​-2.262 млрд
$​-4.412 млрд
июль 2024
$​-4.412 млрд
$​-3.838 млрд
$​0.939 млрд
июнь 2024
$​0.939 млрд
$​-4.965 млрд
$​1.101 млрд
май 2024
$​1.101 млрд
$​-6.940 млрд
$​-33.594 млрд
март 2024
$​-33.594 млрд
$​20.431 млрд
$​8.339 млрд
февр. 2024
$​8.339 млрд
$​-2.059 млрд
янв. 2024
$​-2.059 млрд
$​-7.358 млрд
$​-4.472 млрд
дек. 2023
$​-4.472 млрд
$​-7.312 млрд
$​-4.013 млрд
нояб. 2023
$​-4.013 млрд
$​-0.584 млрд
$​-6.959 млрд
окт. 2023
$​-6.959 млрд
$​-5.827 млрд
$​-3.883 млрд
сент. 2023
$​-3.883 млрд
$​-6.291 млрд
$​-3.053 млрд
авг. 2023
$​-3.053 млрд
$​-6.249 млрд
$​-4.860 млрд
июль 2023
$​-4.860 млрд
$​-5.006 млрд
$​2.105 млрд
июнь 2023
$​2.105 млрд
$​-5.300 млрд
$​3.346 млрд
май 2023
$​3.346 млрд
$​-20.209 млрд
$​-44.405 млрд
март 2023
$​-44.405 млрд
$​-0.167 млрд
$​9.533 млрд
февр. 2023
$​9.533 млрд
$​-1.214 млрд
$​-0.906 млрд
янв. 2023
$​-0.906 млрд
$​-0.878 млрд
$​-1.983 млрд
дек. 2022
$​-1.983 млрд
$​-0.163 млрд
$​-3.379 млрд
нояб. 2022
$​-3.379 млрд
$​0.636 млрд
$​-1.896 млрд
окт. 2022
$​-1.896 млрд
$​1.329 млрд
$​-2.157 млрд
сент. 2022
$​-2.157 млрд
$​1.990 млрд
$​-2.454 млрд
авг. 2022
$​-2.454 млрд
$​2.592 млрд
$​-3.867 млрд
июль 2022
$​-3.867 млрд
$​3.258 млрд
$​4.877 млрд
июнь 2022
$​4.877 млрд
$​2.331 млрд
$​2.661 млрд
май 2022
$​2.661 млрд
$​-3.259 млрд
$​-25.748 млрд
март 2022
$​-25.748 млрд
$​9.992 млрд
$​5.470 млрд
февр. 2022
$​5.470 млрд
$​7.822 млрд
$​-5.176 млрд
янв. 2022
$​-5.176 млрд
$​7.942 млрд
$​3.583 млрд
дек. 2021
$​3.583 млрд
$​4.301 млрд
$​-1.443 млрд
нояб. 2021
$​-1.443 млрд
$​0.940 млрд
$​-3.684 млрд
окт. 2021
$​-3.684 млрд
$​-3.778 млрд
$​-11.414 млрд
сент. 2021
$​-11.414 млрд
$​-6.888 млрд
$​-9.827 млрд
авг. 2021
$​-9.827 млрд
$​-11.691 млрд
$​-11.980 млрд
июль 2021
$​-11.980 млрд
$​-15.154 млрд
$​-12.709 млрд
июнь 2021
$​-12.709 млрд
$​-34.088 млрд
$​-13.980 млрд
май 2021
$​-13.980 млрд
$​-51.812 млрд
$​-31.443 млрд
1234
