Экономический календарь
Баланс бюджета Канады (Canada Budget Balance)
|Низкая
|$-2.278 млрд
|$-0.659 млрд
|
$-5.023 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$-3.761 млрд
|
$-2.278 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Баланс бюджета (Budget Balance) отражает разницу между доходами и затратами государства за отчетный период. Положительное значение означает профицит бюджета, что может положительно сказаться на котировках канадского доллара, а отрицательное значение индикатора рассматривают как неблагоприятное для курса канадского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Баланс бюджета Канады (Canada Budget Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
