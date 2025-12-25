КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Средняя N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по золоту, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по золоту в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Золото – один из популярнейших резервных сырьевых активов на мировом рынке. Как правило, рост котировок золота совпадает со снижением котировок доллара: в золото трейдеры «убегают», когда не уверены в твердости валюты. Поэтому рост чистого объема спекулятивных позиций по золоту на американских рынках может косвенно намекать на неблагоприятные условия, сложившиеся в целом на рынке. Однако, поскольку отчет CFTC охватывает небольшой объем данных (в общемировом масштабе), он не оказывает прямого сильного воздействия на котировки золота или доллара.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
266.7 тыс
23 сент. 2025
266.7 тыс
266.4 тыс
16 сент. 2025
266.4 тыс
261.7 тыс
9 сент. 2025
261.7 тыс
249.5 тыс
2 сент. 2025
249.5 тыс
214.3 тыс
26 авг. 2025
214.3 тыс
212.6 тыс
19 авг. 2025
212.6 тыс
229.5 тыс
12 авг. 2025
229.5 тыс
237.1 тыс
5 авг. 2025
237.1 тыс
223.6 тыс
29 июл. 2025
223.6 тыс
253.0 тыс
22 июл. 2025
253.0 тыс
213.1 тыс
15 июл. 2025
213.1 тыс
203.0 тыс
8 июл. 2025
203.0 тыс
202.0 тыс
1 июл. 2025
202.0 тыс
195.0 тыс
24 июн. 2025
195.0 тыс
200.6 тыс
17 июн. 2025
200.6 тыс
187.5 тыс
10 июн. 2025
187.5 тыс
187.9 тыс
3 июн. 2025
187.9 тыс
174.2 тыс
27 мая 2025
174.2 тыс
164.0 тыс
20 мая 2025
164.0 тыс
161.2 тыс
13 мая 2025
161.2 тыс
162.5 тыс
6 мая 2025
162.5 тыс
163.3 тыс
29 апр. 2025
163.3 тыс
175.4 тыс
22 апр. 2025
175.4 тыс
202.2 тыс
15 апр. 2025
202.2 тыс
200.7 тыс
8 апр. 2025
200.7 тыс
238.4 тыс
1 апр. 2025
238.4 тыс
249.8 тыс
25 мар. 2025
249.8 тыс
257.9 тыс
18 мар. 2025
257.9 тыс
236.1 тыс
11 мар. 2025
236.1 тыс
243.3 тыс
4 мар. 2025
243.3 тыс
261.6 тыс
25 февр. 2025
261.6 тыс
268.7 тыс
18 февр. 2025
268.7 тыс
284.5 тыс
11 февр. 2025
284.5 тыс
302.5 тыс
4 февр. 2025
302.5 тыс
299.4 тыс
28 янв. 2025
299.4 тыс
300.8 тыс
21 янв. 2025
300.8 тыс
279.4 тыс
14 янв. 2025
279.4 тыс
254.9 тыс
7 янв. 2025
254.9 тыс
247.6 тыс
12345678...19
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания