Индекс доверия потребителей в Южной Корее (South Korea Consumer Confidence)

Страна:
Южная Корея
KRW, Южнокорейская вона
Источник:
Банк Кореи (Bank of Korea)
Сектор:
Потребитель
Низкая 109.9 108.4
112.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
107.9
109.9
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence) отражает уровень ожиданий физических лиц в отношении экономической активности. Он рассчитывается по результатам ежемесячного опроса домохозяйств, в который входит мнение потребителей по следующим вопросам: общая экономическая ситуация в Южной Корее, собственное финансовое состояние респондентов, а также их намерения с точки зрения экономии и затрат. Участники опроса дают оценку о тенденциях за предыдущие двенадцать месяцев и прогноз на будущие двенадцать месяцев. По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Южной Кореи.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Южной Корее (South Korea Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
109.9
108.4
112.4
нояб. 2025
112.4
105.7
109.8
окт. 2025
109.8
109.7
110.1
сент. 2025
110.1
112.2
111.4
авг. 2025
111.4
111.5
110.8
июль 2025
110.8
107.4
108.7
июнь 2025
108.7
100.4
101.8
май 2025
101.8
96.4
93.8
апр. 2025
93.8
92.0
93.4
март 2025
93.4
93.8
95.2
февр. 2025
95.2
92.7
91.2
янв. 2025
91.2
89.9
88.2
дек. 2024
88.4
100.8
100.7
нояб. 2024
100.7
101.8
101.7
окт. 2024
101.7
97.0
100.0
сент. 2024
100.0
95.4
100.8
авг. 2024
100.8
105.7
103.6
июль 2024
103.6
102.3
100.9
июнь 2024
100.9
97.2
98.4
май 2024
98.4
101.2
100.7
апр. 2024
100.7
99.3
100.7
март 2024
100.7
100.4
101.9
февр. 2024
101.9
102.2
101.6
янв. 2024
101.6
100.8
99.7
дек. 2023
99.5
97.5
97.2
нояб. 2023
97.2
98.8
98.1
окт. 2023
98.1
101.3
99.7
сент. 2023
99.7
103.1
103.1
авг. 2023
103.1
101.9
103.2
июль 2023
103.2
99.2
100.7
июнь 2023
100.7
96.4
98.0
май 2023
98.0
93.4
95.1
апр. 2023
95.1
90.9
92.0
март 2023
92.0
90.3
90.2
февр. 2023
90.2
90.1
90.7
янв. 2023
90.7
88.0
90.2
дек. 2022
89.9
87.4
86.5
нояб. 2022
86.5
89.9
88.8
окт. 2022
88.8
89.9
91.4
сент. 2022
91.4
87.2
88.8
авг. 2022
88.8
91.0
86.0
июль 2022
86.0
99.3
96.4
июнь 2022
96.4
103.1
102.6
май 2022
102.6
103.4
103.8
апр. 2022
103.8
103.0
103.2
март 2022
103.2
103.6
103.1
февр. 2022
103.1
104.1
104.4
янв. 2022
104.4
105.7
103.8
дек. 2021
103.9
107.1
107.6
нояб. 2021
107.6
105.2
106.8
