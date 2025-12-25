Заимствования государственного сектора (Public Sector Net Borrowing) отражают разницу между совокупными расходами (текущие расходы плюс чистые инвестиции) и доходами (текущие поступления, в основном налоги) государственного сектора в отчетном месяце.

Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:

правительство страны;

органы местного самоуправления;

государственные нефинансовые корпорации;

Банк Англии;

государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).

Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.

Если разница между расходами и доходами положительна – значит, речь идет о дефиците средств госсектора. Это означает, что растет государственный долг. Исторически задолженность государства накапливается на протяжении многих лет, несколькими поколениями правительств. Она погашается главным образом путем выпуска акций и казначейских векселей.

Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов можно получить, анализируя годовые данные.

Изменение объема чистых заимствований государственного сектора Великобритании, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.

График последних значений: