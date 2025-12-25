КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Заимствования государственного сектора Великобритании (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Офис национальной статистики (Office for National Statistics)
Сектор:
Правительство
Низкая £​20.246 млрд £​29.649 млрд
£​15.318 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
£​11.983 млрд
£​20.246 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Заимствования государственного сектора (Public Sector Net Borrowing) отражают разницу между совокупными расходами (текущие расходы плюс чистые инвестиции) и доходами (текущие поступления, в основном налоги) государственного сектора в отчетном месяце.

Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:

  • правительство страны;
  • органы местного самоуправления;
  • государственные нефинансовые корпорации;
  • Банк Англии;
  • государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).

Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.

Если разница между расходами и доходами положительна – значит, речь идет о дефиците средств госсектора. Это означает, что растет государственный долг. Исторически задолженность государства накапливается на протяжении многих лет, несколькими поколениями правительств. Она погашается главным образом путем выпуска акций и казначейских векселей.

Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов можно получить, анализируя годовые данные.

Изменение объема чистых заимствований государственного сектора Великобритании, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заимствования государственного сектора Великобритании (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
сент. 2025
£​20.246 млрд
£​29.649 млрд
£​15.318 млрд
май 2025
£​17.686 млрд
£​12.969 млрд
£​20.052 млрд
март 2025
£​16.444 млрд
£​-5.250 млрд
£​12.310 млрд
янв. 2025
£​-15.442 млрд
£​6.762 млрд
£​18.119 млрд
дек. 2024
£​17.811 млрд
£​1.940 млрд
£​11.800 млрд
нояб. 2024
£​11.249 млрд
£​11.657 млрд
£​18.217 млрд
окт. 2024
£​17.350 млрд
£​26.826 млрд
£​16.140 млрд
сент. 2024
£​16.610 млрд
£​13.734 млрд
авг. 2024
£​13.734 млрд
£​-1.591 млрд
£​3.095 млрд
июль 2024
£​2.180 млрд
£​13.589 млрд
июнь 2024
£​13.589 млрд
£​20.772 млрд
£​15.573 млрд
май 2024
£​14.100 млрд
£​8.292 млрд
£​17.520 млрд
апр. 2024
£​19.590 млрд
£​11.015 млрд
март 2024
£​11.015 млрд
£​7.856 млрд
£​8.600 млрд
февр. 2024
£​7.477 млрд
£​-15.946 млрд
£​-17.038 млрд
янв. 2024
£​-17.615 млрд
£​0.250 млрд
£​6.451 млрд
дек. 2023
£​6.846 млрд
£​22.117 млрд
£​12.781 млрд
нояб. 2023
£​13.409 млрд
£​5.981 млрд
£​15.103 млрд
окт. 2023
£​13.972 млрд
£​8.240 млрд
£​13.718 млрд
сент. 2023
£​13.526 млрд
£​19.831 млрд
£​10.576 млрд
авг. 2023
£​10.756 млрд
£​9.817 млрд
£​-1.204 млрд
июль 2023
£​3.480 млрд
£​17.025 млрд
£​17.112 млрд
июнь 2023
£​17.666 млрд
£​27.518 млрд
£​15.781 млрд
май 2023
£​19.224 млрд
£​14.931 млрд
£​21.997 млрд
апр. 2023
£​24.739 млрд
£​8.773 млрд
£​20.022 млрд
март 2023
£​20.709 млрд
£​22.942 млрд
£​12.501 млрд
февр. 2023
£​15.859 млрд
£​7.673 млрд
£​-9.104 млрд
янв. 2023
£​-6.242 млрд
£​16.137 млрд
£​24.823 млрд
дек. 2022
£​26.581 млрд
£​18.029 млрд
£​18.819 млрд
нояб. 2022
£​21.196 млрд
£​8.064 млрд
£​13.373 млрд
окт. 2022
£​12.728 млрд
£​15.376 млрд
£​16.935 млрд
сент. 2022
£​19.248 млрд
£​19.325 млрд
£​8.580 млрд
авг. 2022
£​11.056 млрд
£​9.294 млрд
£​2.106 млрд
июль 2022
£​4.180 млрд
£​11.763 млрд
£​20.093 млрд
июнь 2022
£​22.115 млрд
£​-10.300 млрд
£​11.796 млрд
май 2022
£​13.226 млрд
£​5.419 млрд
£​21.132 млрд
апр. 2022
£​17.796 млрд
£​8.510 млрд
£​13.910 млрд
март 2022
£​17.319 млрд
£​15.048 млрд
£​9.850 млрд
февр. 2022
£​12.348 млрд
£​7.681 млрд
£​-7.833 млрд
янв. 2022
£​-3.650 млрд
£​14.985 млрд
£​14.574 млрд
дек. 2021
£​16.084 млрд
£​12.034 млрд
£​13.979 млрд
нояб. 2021
£​16.620 млрд
£​12.034 млрд
£​11.627 млрд
окт. 2021
£​18.035 млрд
£​17.603 млрд
£​19.938 млрд
сент. 2021
£​21.014 млрд
£​27.152 млрд
£​16.060 млрд
авг. 2021
£​19.780 млрд
£​16.111 млрд
£​6.206 млрд
июль 2021
£​9.619 млрд
£​18.698 млрд
£​20.734 млрд
июнь 2021
£​22.020 млрд
£​24.773 млрд
£​19.870 млрд
май 2021
£​23.605 млрд
£​18.493 млрд
£​28.332 млрд
апр. 2021
£​30.962 млрд
£​13.566 млрд
£​25.530 млрд
март 2021
£​27.271 млрд
£​22.064 млрд
£​15.312 млрд
12345
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания