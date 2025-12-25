Экономический календарь
Заимствования государственного сектора Великобритании (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)
|Низкая
|£20.246 млрд
|£29.649 млрд
|
£15.318 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|£11.983 млрд
|
£20.246 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Заимствования государственного сектора (Public Sector Net Borrowing) отражают разницу между совокупными расходами (текущие расходы плюс чистые инвестиции) и доходами (текущие поступления, в основном налоги) государственного сектора в отчетном месяце.
Госсектор в Великобритании состоит из пяти подсекторов:
- правительство страны;
- органы местного самоуправления;
- государственные нефинансовые корпорации;
- Банк Англии;
- государственные финансовые корпорации (или банки госсектора, к которым в настоящее время относится только Государственный Банк Шотландии — RBS).
Все значения в этом отчете не скорректированы на инфляцию и выражаются в текущих ценах.
Если разница между расходами и доходами положительна – значит, речь идет о дефиците средств госсектора. Это означает, что растет государственный долг. Исторически задолженность государства накапливается на протяжении многих лет, несколькими поколениями правительств. Она погашается главным образом путем выпуска акций и казначейских векселей.
Показатель рассчитывается ежемесячно, однако в силу волатильности этих данных, более четкое представление о состоянии государственных финансов можно получить, анализируя годовые данные.
Изменение объема чистых заимствований государственного сектора Великобритании, как правило, не влияет на котировки фунта стерлингов сам по себе. Этот показатель должен интерпретироваться в совокупности с другими.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Заимствования государственного сектора Великобритании (United Kingdom Public Sector Net Borrowing)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
