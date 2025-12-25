Выдача займов нефинансовым корпорациям от ЕЦБ г/г (ECB Non-Financial Corporations Loans y/y) отражает изменение объема кредитования нефинансовым организациям Евросоюза за отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Данные публикуются Европейским центробанком дважды в год и отражают поквартальную ситуацию с займами за предыдущие два квартала.

Займы нефинансовым организациям категоризируются по экономической активности, которые включают в себя сельское и лесное хозяйство, добычу полезных ископаемых, промышленное производство, электро- и газоснабжение, строительство, оптовую и розничную торговлю, транспортные услуги и др. Согласно используемой классификации, к нефинансовым организациям не относятся частные предприниматели. Кроме того, в расчет данного вида займа не включается кредитование государственного сектора, хотя некоторые виды деятельности и подпадают под исходную классификацию (например, транспортные услуги).

Данные для расчета индикатора собираются в рамках большого Исследования банковского кредитования, которое ЕЦБ ведет с 2003 года. Это исследование содержит уникальные данные о спросе и предложении банковских кредитов. Эти данные получены от компаний и домашних хозяйств, их невозможно собрать другим путем. Помимо собственно объемов кредитования, исследование содержит вопросы об условиях кредитования, требованиях к получению займов и доле отказов. Полученные значения используются при принятии мер денежно-кредитной политики, особенно во времена финансовых кризисов.

Данные о кредитовании являются важными индикаторами, поскольку займы играют ключевую роль в снабжении экономики деньгами. Значения выше ожидаемых могут благоприятно отразиться на котировках евро, поскольку считаются показателем экономического роста. Соответственно, значения ниже ожидаемых считаются негативными для курса единой европейской валюты.

