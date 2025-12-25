КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Германии от S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя N/D 48.7
48.2
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers' Index®, PMI®) основан на ежемесячном опросе тщательно отобранных компаний, представляющих крупные и развивающиеся мировые экономики.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) ежемесячно составляется компанией IHS Markit на основе опросника, который рассылается менеджерам по закупкам или управляющим директорам около 400 компаний производственного сектора, с разбивкой по отраслям и численности сотрудников, а также исходя из вклада в ВВП страны.

На основе всех полученных данных рассчитывается итоговый Индекс менеджеров по закупкам Purchasing Managers' Index® (PMI). PMI — композитный индекс, рассчитываемый как средневзвешенное значение пяти подындексов: новые заказы (30%); объем производства (25%); занятость (20%); время доставки заказов (15%); товарно-материальные запасы (10%). Для расчета PMI индекс времени доставки заказов инвертируется, что позволяет получить сопоставимое направление с другими индексами.

Индексы корректируются с учетом сезонных колебаний. Скорректированные исходные данные не пересматриваются после их первой публикации. Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, напротив, могут быть пересмотрены в случае необходимости при обновлении факторов сезонной корректировки.

Опрос проводится во второй половине месяца. От респондентов ожидается оценка изменений по сравнению с предыдущим месяцем. На основе опроса для каждой переменной рассчитывается диффузионный индекс. Итоговый индекс рассчитывается исходя из процента компаний, сообщивших об улучшении ситуации, и половины компаний, сообщивших об отсутствии изменений. Значения индексов варьируются от 0 до 100, при этом значение 50 означает отсутствие по сравнению с предыдущим месяцем. Значения выше 50 указывают на улучшение или рост, значения ниже 50 указывают на ухудшение или снижение деловой активности. Чем больше отклонение от 50, тем больше изменение по сравнению с предыдущим месяцем.

Общий индекс представляет собой общий обзор экономической ситуации в производственном секторе. Индикатор является опережающим для всей экономики в целом. Рост промышленного PMI благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Германии от S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
48.7
48.2
нояб. 2025
48.2
48.4
48.4
нояб. 2025 предв.
48.4
49.5
49.6
окт. 2025
49.6
49.6
49.6
окт. 2025 предв.
49.6
49.5
сент. 2025
49.5
48.5
сент. 2025 предв.
48.5
50.0
49.8
авг. 2025
49.8
49.9
49.9
авг. 2025 предв.
49.9
49.1
49.1
июль 2025
49.1
49.2
49.2
июль 2025 предв.
49.2
49.4
49.0
июнь 2025
49.0
49.0
49.0
июнь 2025 предв.
49.0
48.2
48.3
май 2025
48.3
48.8
48.8
май 2025 предв.
48.8
48.4
48.4
апр. 2025
48.4
48.0
48.0
апр. 2025 предв.
48.0
49.0
48.3
март 2025
48.3
48.3
48.3
март 2025 предв.
48.3
46.5
46.5
февр. 2025
46.5
46.1
46.1
февр. 2025 предв.
46.1
44.0
45.0
янв. 2025
45.0
44.1
44.1
янв. 2025 предв.
44.1
42.1
42.5
дек. 2024
42.5
42.5
42.5
дек. 2024 предв.
42.5
42.2
43.0
нояб. 2024
43.0
43.2
43.2
нояб. 2024 предв.
43.2
41.8
43.0
окт. 2024
43.0
42.6
42.6
окт. 2024 предв.
42.6
39.4
40.6
сент. 2024
40.6
40.3
40.3
сент. 2024 предв.
40.3
43.3
42.4
авг. 2024
42.4
42.1
42.1
авг. 2024 предв.
42.1
43.8
43.2
июль 2024
43.2
42.6
42.6
июль 2024 предв.
42.6
42.8
43.5
июнь 2024
43.5
43.4
43.4
июнь 2024 предв.
43.4
46.6
45.4
май 2024
45.4
45.4
45.4
май 2024 предв.
45.4
40.7
42.5
апр. 2024
42.5
42.2
42.2
апр. 2024 предв.
42.2
40.5
41.9
март 2024
41.9
41.6
41.6
март 2024 предв.
41.6
38.1
42.5
февр. 2024
42.5
42.3
42.3
февр. 2024 предв.
42.3
46.7
45.5
янв. 2024
45.5
45.4
45.4
янв. 2024 предв.
45.4
42.6
43.3
дек. 2023
43.3
43.1
43.1
дек. 2023 предв.
43.1
43.5
42.6
нояб. 2023
42.6
42.3
42.3
