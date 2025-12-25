КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Baker Hughes
Сектор:
Бизнес
Средняя 542
548
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
542
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США с 1944. Данные публикуются в полдень последнего рабочего дня недели, обычно в пятницу. Это важный деловой барометр для области нефтегазового бурения и ее поставщиков. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Современные технические разработки повышают эффективность буровых установок. Поэтому сложно выявить ослабление отрасли в случае уменьшения количества буровых установок. В сочетании с другими показателями, данный индекс остается ведущим индикатором спроса на нефтепродукты и природный газ.

Индикатор отражает состояние экономики США и может влиять на котировки национальной валюты.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
542
548
12 дек. 2025
548
549
5 дек. 2025
549
544
26 нояб. 2025
544
554
21 нояб. 2025
554
549
14 нояб. 2025
549
548
7 нояб. 2025
548
546
31 окт. 2025
546
550
24 окт. 2025
550
548
17 окт. 2025
548
547
10 окт. 2025
547
549
3 окт. 2025
549
549
26 сент. 2025
549
542
19 сент. 2025
542
539
12 сент. 2025
539
537
5 сент. 2025
537
536
29 авг. 2025
536
538
22 авг. 2025
538
539
15 авг. 2025
539
539
8 авг. 2025
539
540
1 авг. 2025
540
542
25 июл. 2025
542
544
18 июл. 2025
544
537
11 июл. 2025
537
539
3 июл. 2025
539
547
27 июн. 2025
547
554
20 июн. 2025
554
555
13 июн. 2025
555
559
6 июн. 2025
559
563
30 мая 2025
563
566
23 мая 2025
566
576
16 мая 2025
576
578
9 мая 2025
578
584
2 мая 2025
584
587
25 апр. 2025
587
585
17 апр. 2025
585
583
11 апр. 2025
583
590
4 апр. 2025
590
592
28 мар. 2025
592
593
21 мар. 2025
593
592
14 мар. 2025
592
592
7 мар. 2025
592
593
28 февр. 2025
593
592
21 февр. 2025
592
588
14 февр. 2025
588
586
7 февр. 2025
586
582
31 янв. 2025
582
576
24 янв. 2025
576
580
17 янв. 2025
580
584
10 янв. 2025
584
589
123456789
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания