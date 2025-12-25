Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США с 1944. Данные публикуются в полдень последнего рабочего дня недели, обычно в пятницу. Это важный деловой барометр для области нефтегазового бурения и ее поставщиков. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Современные технические разработки повышают эффективность буровых установок. Поэтому сложно выявить ослабление отрасли в случае уменьшения количества буровых установок. В сочетании с другими показателями, данный индекс остается ведущим индикатором спроса на нефтепродукты и природный газ.

Индикатор отражает состояние экономики США и может влиять на котировки национальной валюты.

График последних значений: