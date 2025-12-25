Экономический календарь
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)
|Средняя
|542
|
548
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
542
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США с 1944. Данные публикуются в полдень последнего рабочего дня недели, обычно в пятницу. Это важный деловой барометр для области нефтегазового бурения и ее поставщиков. Когда буровые установки активны, они потребляют продукты и услуги, предоставляемые нефтесервисной отраслью. Современные технические разработки повышают эффективность буровых установок. Поэтому сложно выявить ослабление отрасли в случае уменьшения количества буровых установок. В сочетании с другими показателями, данный индекс остается ведущим индикатором спроса на нефтепродукты и природный газ.
Индикатор отражает состояние экономики США и может влиять на котировки национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (Baker Hughes United States Total Rig Count)".
