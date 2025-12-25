КалендарьРазделы

Реальные расходы на личное потребление в США кв/кв (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Бюро экономического анализа (Bureau of Economic Analysis)
Сектор:
Потребитель
Средняя 3.5%
2.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Реальные расходы на личное потребление кв/кв (Real PCE q/q) отражает изменения в ценах на товары краткосрочного и долгосрочного пользования и на услуги, приобретаемые потребителями в США за отчетный квартал. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Реальные расходы на личное потребление в США кв/кв (Real Personal Consumption Expenditures (PCE) q/q)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
3 кв. 2025
3.5%
2.5%
3 кв. 2025 предв.
N/D
2.3%
2.5%
2 кв. 2025
2.5%
1.6%
1.6%
2 кв. 2025 предв.
1.6%
1.4%
1.4%
2 кв. 2025 предв.
1.4%
0.8%
0.5%
1 кв. 2025
0.5%
1.2%
1.2%
1 кв. 2025 предв.
1.2%
1.8%
1.8%
1 кв. 2025 предв.
1.8%
4.1%
4.0%
4 кв. 2024
4.0%
4.2%
4.2%
4 кв. 2024 предв.
4.2%
4.2%
4.2%
4 кв. 2024 предв.
4.2%
2.4%
3.7%
3 кв. 2024
3.7%
3.5%
3.5%
3 кв. 2024 предв.
3.5%
3.7%
3.7%
3 кв. 2024 предв.
3.7%
1.5%
2.8%
2 кв. 2024
2.8%
2.9%
2.9%
2 кв. 2024 предв.
2.9%
2.3%
2.3%
2 кв. 2024 предв.
2.3%
1.7%
1.5%
1 кв. 2024
1.5%
2.0%
2.0%
1 кв. 2024 предв.
2.0%
2.5%
2.5%
1 кв. 2024 предв.
2.5%
2.7%
3.3%
4 кв. 2023
3.3%
2.2%
3.6%
3 кв. 2023
3.6%
3.6%
3.6%
3 кв. 2023 предв.
3.6%
4.0%
4.0%
3 кв. 2023 предв.
4.0%
0.3%
0.8%
2 кв. 2023
0.8%
1.7%
1.7%
2 кв. 2023 предв.
1.7%
1.6%
1.6%
2 кв. 2023 предв.
1.6%
4.0%
4.2%
1 кв. 2023
4.2%
3.8%
3.8%
1 кв. 2023 предв.
3.8%
3.7%
3.7%
1 кв. 2023 предв.
3.7%
1.2%
1.0%
4 кв. 2022
1.0%
1.4%
1.4%
4 кв. 2022 предв.
1.4%
2.1%
2.1%
4 кв. 2022 предв.
2.1%
2.0%
2.3%
3 кв. 2022
2.3%
1.7%
1.7%
3 кв. 2022 предв.
1.7%
1.4%
1.4%
3 кв. 2022 предв.
1.4%
1.8%
2.0%
2 кв. 2022
2.0%
1.5%
1.5%
2 кв. 2022 предв.
1.5%
1.0%
1.0%
2 кв. 2022 предв.
1.0%
2.5%
1.8%
1 кв. 2022
1.8%
3.1%
3.1%
1 кв. 2022 предв.
3.1%
2.7%
2.7%
1 кв. 2022 предв.
2.7%
2.8%
2.5%
4 кв. 2021
2.5%
3.1%
3.1%
4 кв. 2021 предв.
3.1%
3.3%
3.3%
4 кв. 2021 предв.
3.3%
1.9%
2.0%
3 кв. 2021
2.0%
1.7%
1.7%
3 кв. 2021 предв.
1.7%
1.6%
1.6%
3 кв. 2021 предв.
1.6%
12.2%
12.0%
2 кв. 2021
12.0%
11.9%
11.9%
2 кв. 2021 предв.
11.9%
11.8%
11.8%
123
