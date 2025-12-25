Обыкновенный казначейский вексель BOT представляет собой ценные бумаги с нулевым купоном со сроком действия меньшим или равным 12 месяцам. Данный вид векселя BOT имеет срок погашения 6 месяцев.

Правительство Италии проводит аукционы по размещению векселей BOT, в которых могут участвовать только финансовые посредники, действующие от имени своих клиентов.

Аукционы проходят на рынке государственных ценных бумаг и рынке облигаций, работающем в телематическом режиме.

Срок погашения бумаг BOT равен сроку их действия, как для всех ценных бумаг с нулевым купоном. BOT можно приобрести, связавшись с банком, почтовым отделением или финансовым посредником. Помимо приобретения непосредственно после выпуска, бумаги торгуются и на фондовой бирже, где ежедневно продаются сотни ценных бумаг и где встречаются спрос и предложение. При погашении векселя стоимость возврата равна номинальной стоимости ценной бумаги.

У бумаг типа BOT есть преимущества и риски. В прошлом они пользовались успехом среди мелких инвесторов, которых привлекала простота и легкость расчета прибыли. С другой стороны, вексель BOT — это форма инвестиций с низким доходом. Поскольку ставка доходности способна отражать состояние государственного долга Италии, увеличение ставки может предшествовать экономическому росту, а ее уменьшение замедлению экономики страны.

График последних значений: