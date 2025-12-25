Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Швеции г/г (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Средняя
|2.6%
|2.4%
|
2.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|1.6%
|
2.6%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Валовой Внутренний продукт Швеции, ВВП г/г (GDP y/y), отражает изменение стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за отчетный квартал, в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года. Для этого варианта индикатора учитывается влияние нерабочих и выходных дней.
В Швеции ВВП рассчитывается с использованием двух методов: по расходам и производственным методом. При первом способе рассчитывается общая сумма расходов на все конечные товары и услуги, произведенные в стране за отчетный период. Сначала рассчитываются расходы на отдельные компоненты, которые затем складываются в агрегированный ВВП. В производственном методе для расчета ВВП агрегируется добавленная стоимость. Поскольку значения по двум методам отличаются (разница может составлять до 0,9 процентных пункта), группа экспертов проводит дополнительный анализ компонентов для сбалансированного расчета итогового ВВП.
При расчете ВВП по производственному методу из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы для расчета добавленной стоимости. Для определения расходов используются текущие цены, к которым применяется дефлятор.
Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.
ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны. Рост ВВП может благоприятно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Швеции г/г (Sweden Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
