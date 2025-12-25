Экономический календарь
Реальные расходы на личное потребление в США м/м (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)
|Низкая
|N/D
|0.1%
|
0.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Реальные расходы на личное потребление, м/м (Real PCE m/m) отражают изменение потребительских расходов в США с поправкой на инфляцию в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В свою очередь, поправка на инфляцию производится по сравнению с базисным периодом, за который принят 2009 год. Показатель демонстрирует, как с точки зрения потребителя изменилась структура денежных расходов на фиксированную корзину потребительских товаров и услуг, приобретенных жителями США. Он учитывает фактические и условно исчисленные расходы домашних хозяйств на товары длительного и краткосрочного пользования, а также на услуги.
Изменение реальных расходов используется при оценке инфляции в стране за отчетный период (в данном случае — за месяц), поскольку ее рост обычно сопровождается повышением цен на товары и услуги.
По сравнению со вторым американским индикатором потребительских цен – ИПЦ (CPI) — ФРС США предпочитает использовать для анализа экономических условий и оценки инфляции именно PCE. Причина – в том, что формула расчета PCE позволяет учитывать краткосрочные изменения поведения потребителей и делать поправки в составе корзины, а состав корзины и веса ее элементов при расчете ИПЦ пересматриваются только раз в два года. Поэтому PCE дает более полную инфляционную метрику.
Рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Реальные расходы на личное потребление в США м/м (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
