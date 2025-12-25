Реальные расходы на личное потребление, м/м (Real PCE m/m) отражают изменение потребительских расходов в США с поправкой на инфляцию в отчетном месяце по сравнению с предыдущим. В свою очередь, поправка на инфляцию производится по сравнению с базисным периодом, за который принят 2009 год. Показатель демонстрирует, как с точки зрения потребителя изменилась структура денежных расходов на фиксированную корзину потребительских товаров и услуг, приобретенных жителями США. Он учитывает фактические и условно исчисленные расходы домашних хозяйств на товары длительного и краткосрочного пользования, а также на услуги.

Изменение реальных расходов используется при оценке инфляции в стране за отчетный период (в данном случае — за месяц), поскольку ее рост обычно сопровождается повышением цен на товары и услуги.

По сравнению со вторым американским индикатором потребительских цен – ИПЦ (CPI) — ФРС США предпочитает использовать для анализа экономических условий и оценки инфляции именно PCE. Причина – в том, что формула расчета PCE позволяет учитывать краткосрочные изменения поведения потребителей и делать поправки в составе корзины, а состав корзины и веса ее элементов при расчете ИПЦ пересматриваются только раз в два года. Поэтому PCE дает более полную инфляционную метрику.

Рост показателя может позитивно отразиться на котировках доллара.

График последних значений: