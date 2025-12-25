КалендарьРазделы

Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Бразилия
BRL, Бразильский реал
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Ежемесячный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по бразильскому реалу, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи).

Трейдеры классифицируются как некоммерческие, если их позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий — в части других. Все это отражается в отчетах Комиссии CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commintemts of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Рост объема длинных спекулятивных позиций по бразильскому реалу косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты, однако прямого влияния на его цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
65.5 тыс
23 сент. 2025
65.5 тыс
62.2 тыс
16 сент. 2025
62.2 тыс
56.1 тыс
9 сент. 2025
56.1 тыс
33.2 тыс
2 сент. 2025
33.2 тыс
28.9 тыс
26 авг. 2025
28.9 тыс
30.4 тыс
19 авг. 2025
30.4 тыс
39.6 тыс
12 авг. 2025
39.6 тыс
24.6 тыс
5 авг. 2025
24.6 тыс
23.9 тыс
29 июл. 2025
23.9 тыс
25.9 тыс
22 июл. 2025
25.9 тыс
24.2 тыс
15 июл. 2025
24.2 тыс
49.0 тыс
8 июл. 2025
49.0 тыс
52.2 тыс
1 июл. 2025
52.2 тыс
44.7 тыс
24 июн. 2025
44.7 тыс
51.7 тыс
17 июн. 2025
51.7 тыс
39.3 тыс
10 июн. 2025
39.3 тыс
30.8 тыс
3 июн. 2025
30.8 тыс
46.8 тыс
27 мая 2025
46.8 тыс
26.3 тыс
20 мая 2025
26.3 тыс
43.5 тыс
13 мая 2025
43.5 тыс
25.0 тыс
6 мая 2025
25.0 тыс
68.3 тыс
29 апр. 2025
68.3 тыс
49.9 тыс
22 апр. 2025
49.9 тыс
49.0 тыс
15 апр. 2025
49.0 тыс
45.1 тыс
8 апр. 2025
45.1 тыс
37.0 тыс
1 апр. 2025
37.0 тыс
40.3 тыс
25 мар. 2025
40.3 тыс
40.7 тыс
18 мар. 2025
40.7 тыс
41.9 тыс
11 мар. 2025
41.9 тыс
43.2 тыс
4 мар. 2025
43.2 тыс
2.4 тыс
25 февр. 2025
2.4 тыс
0.9 тыс
18 февр. 2025
0.9 тыс
1.1 тыс
11 февр. 2025
1.1 тыс
0.2 тыс
4 февр. 2025
0.2 тыс
-38.5 тыс
28 янв. 2025
-38.5 тыс
-34.1 тыс
21 янв. 2025
-34.1 тыс
-34.9 тыс
14 янв. 2025
-34.9 тыс
-33.0 тыс
7 янв. 2025
-33.0 тыс
-20.7 тыс
24 дек. 2024
-20.7 тыс
-20.9 тыс
17 дек. 2024
-20.9 тыс
-16.4 тыс
10 дек. 2024
-16.4 тыс
-17.4 тыс
3 дек. 2024
-17.4 тыс
-7.6 тыс
26 нояб. 2024
-7.6 тыс
-7.3 тыс
