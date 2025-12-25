Ежемесячный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по бразильскому реалу, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи).

Трейдеры классифицируются как некоммерческие, если их позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий — в части других. Все это отражается в отчетах Комиссии CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commintemts of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Рост объема длинных спекулятивных позиций по бразильскому реалу косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты, однако прямого влияния на его цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

График последних значений: