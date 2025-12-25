Экономический календарь
Прибыль в промышленности в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Profit Year to Date y/y)
|Низкая
|1.9%
|
3.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
1.9%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Прибыль в промышленности за период с начала года г/г (Industrial Profit YTD y/y) отражает процентное изменение доходов предприятий промышленного сектора Китая за вычетом их расходов с начала календарного года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Значение показателя выше ожидаемого может положительно отразиться на котировках юаня.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прибыль в промышленности в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Profit Year to Date y/y)".
