Прибыль в промышленности в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Profit Year to Date y/y)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Низкая 1.9%
3.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
1.9%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Прибыль в промышленности за период с начала года г/г (Industrial Profit YTD y/y) отражает процентное изменение доходов предприятий промышленного сектора Китая за вычетом их расходов с начала календарного года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Значение показателя выше ожидаемого может положительно отразиться на котировках юаня.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прибыль в промышленности в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Profit Year to Date y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
1.9%
3.2%
сент. 2025
3.2%
0.9%
авг. 2025
0.9%
-1.7%
июль 2025
-1.7%
-1.8%
июнь 2025
-1.8%
-1.1%
май 2025
-1.1%
1.4%
апр. 2025
1.4%
0.8%
март 2025
0.8%
-0.3%
февр. 2025
-0.3%
-3.3%
дек. 2024
-3.3%
-4.7%
нояб. 2024
-4.7%
-4.3%
окт. 2024
-4.3%
-3.5%
сент. 2024
-3.5%
0.5%
авг. 2024
0.5%
3.6%
июль 2024
3.6%
3.5%
июнь 2024
3.5%
3.4%
май 2024
3.4%
4.3%
апр. 2024
4.3%
4.3%
март 2024
4.3%
10.2%
февр. 2024
10.2%
-2.3%
дек. 2023
-2.3%
-4.4%
нояб. 2023
-4.4%
-7.8%
окт. 2023
-7.8%
-9.0%
сент. 2023
-9.0%
-11.7%
авг. 2023
-11.7%
-15.5%
июль 2023
-15.5%
-16.8%
июнь 2023
-16.8%
-18.8%
май 2023
-18.8%
-20.6%
апр. 2023
-20.6%
-21.4%
март 2023
-21.4%
-22.9%
февр. 2023
-22.9%
-4.0%
дек. 2022
-4.0%
-3.6%
нояб. 2022
-3.6%
-3.0%
окт. 2022
-3.0%
-2.3%
сент. 2022
-2.3%
-2.1%
авг. 2022
-2.1%
-1.1%
июль 2022
-1.1%
1.0%
июнь 2022
1.0%
1.0%
май 2022
1.0%
3.5%
апр. 2022
3.5%
8.5%
март 2022
8.5%
5.0%
февр. 2022
5.0%
34.3%
дек. 2021
34.3%
38.0%
нояб. 2021
38.0%
42.2%
окт. 2021
42.2%
44.7%
сент. 2021
44.7%
49.5%
авг. 2021
49.5%
57.3%
июль 2021
57.3%
66.9%
июнь 2021
66.9%
83.4%
май 2021
83.4%
106.1%
12
