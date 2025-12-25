КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс делового доверия в Швеции (Sweden Business Confidence)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Национальный институт экономических исследований (KI) (National Institute of Economic Reasearch (KI))
Сектор:
Бизнес
Низкая 107.4
105.5
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс делового доверия (Business Confidence) отражает оптимизм компаний страны относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе онлайн-опроса предприятий, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает менеджеров примерно 7 000 предприятий Швеции. В выборку включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Компании стратифицируются по размеру и индустрии. Сбор всех данных от респондентов занимает примерно три недели.

Степень важности ответов от той или иной компании определяется ее размером, т.е. чем больше компания, тем больший вес назначается ее ответам (исключение составляет производственный сектор — здесь учитывается размер добавленной стоимости, а не количество сотрудников). Эти веса обновляются каждый год, в соответствии с обновленной выборкой. Взвешенные ответы по отдельным категориям и секторам индустрии суммируются и экстраполируются, как если бы в опросе участвовали все компании.

В опроснике предприятиям предлагается оценить текущую ситуацию с точки зрения заказов, запасов готовой продукции, ожидаемых объемов производства и занятости в компании. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

Индекс делового доверия — один из ключевых показателей, характеризующих условия ведения бизнеса и общее состояние экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует об улучшении бизнес-климата и о позитивных настроениях в деловой среде Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят об ухудшении ситуации.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в Швеции (Sweden Business Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
107.4
105.5
нояб. 2025
N/D
103.2
104.3
окт. 2025
104.3
100.6
сент. 2025
100.0
100.0
авг. 2025
99.8
97.4
июль 2025
97.0
95.0
94.8
июнь 2025
94.8
99.6
98.4
май 2025
98.9
98.4
99.8
апр. 2025
99.9
99.4
98.9
март 2025
99.1
102.7
101.2
февр. 2025
101.6
101.9
100.8
янв. 2025
101.1
101.4
100.6
дек. 2024
100.6
98.0
98.6
нояб. 2024
98.3
95.5
95.2
окт. 2024
95.0
96.1
96.3
сент. 2024
96.5
94.0
95.1
авг. 2024
95.0
94.4
95.5
июль 2024
95.4
95.5
97.4
июнь 2024
97.3
93.0
94.5
май 2024
94.6
95.0
96.2
апр. 2024
96.3
94.1
94.4
март 2024
94.4
91.7
92.1
февр. 2024
92.0
89.0
91.8
янв. 2024
91.7
85.6
87.1
дек. 2023
86.6
86.2
85.5
нояб. 2023
85.2
86.7
85.9
окт. 2023
85.9
84.7
86.8
сент. 2023
86.8
86.5
87.8
авг. 2023
87.7
90.0
90.5
июль 2023
90.5
90.6
91.5
июнь 2023
91.8
87.6
90.5
май 2023
90.6
87.5
89.2
апр. 2023
89.3
89.5
91.5
март 2023
91.7
87.4
89.4
февр. 2023
88.9
87.3
87.1
янв. 2023
86.3
87.4
88.0
дек. 2022
87.6
83.6
86.7
нояб. 2022
86.1
86.5
89.2
окт. 2022
89.0
91.9
95.8
сент. 2022
96.4
99.1
101.9
авг. 2022
102.4
106.4
107.7
июль 2022
108.0
111.6
110.9
июнь 2022
111.6
115.0
114.7
май 2022
115.1
114.0
114.5
апр. 2022
114.6
115.1
115.0
март 2022
114.9
113.1
114.7
февр. 2022
114.8
113.8
109.9
янв. 2022
111.0
117.7
116.0
дек. 2021
116.3
119.3
118.0
нояб. 2021
118.4
119.6
119.3
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания