Индекс делового доверия (Business Confidence) отражает оптимизм компаний страны относительно текущей экономической обстановки. Индекс рассчитывается ежемесячно на основе онлайн-опроса предприятий, проводимого Национальным институтом экономических исследований NIER.

Каждый месяц Национальный институт опрашивает менеджеров примерно 7 000 предприятий Швеции. В выборку включаются компании, в которых работают не менее 100 сотрудников. Компании стратифицируются по размеру и индустрии. Сбор всех данных от респондентов занимает примерно три недели.

Степень важности ответов от той или иной компании определяется ее размером, т.е. чем больше компания, тем больший вес назначается ее ответам (исключение составляет производственный сектор — здесь учитывается размер добавленной стоимости, а не количество сотрудников). Эти веса обновляются каждый год, в соответствии с обновленной выборкой. Взвешенные ответы по отдельным категориям и секторам индустрии суммируются и экстраполируются, как если бы в опросе участвовали все компании.

В опроснике предприятиям предлагается оценить текущую ситуацию с точки зрения заказов, запасов готовой продукции, ожидаемых объемов производства и занятости в компании. При этом опрос носит качественный, а не количественный характер. То есть респонденты дают не абсолютные цифры, а оценивают положение как лучше, хуже или без изменений.

Индекс делового доверия — один из ключевых показателей, характеризующих условия ведения бизнеса и общее состояние экономики страны. Его значение выше 100 свидетельствует об улучшении бизнес-климата и о позитивных настроениях в деловой среде Швеции. Это может положительно отразиться на котировках шведской кроны. Значения ниже 100 говорят об ухудшении ситуации.

График последних значений: