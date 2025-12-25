Гармонизированный индекс потребительских цен (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP) рассчитывается ежемесячно по всей Германии по единым правилам, установленным для Европы. Индекс включает в себя цены на постоянные товары, взимаемые с них включая акцизы, на все товары и услуги, которые приобретаются внутри страны и являются частью потребительских расходов частных домохозяйств. Индекс служит мерой инфляции, критерием оценки конвергенций в Европе, а также индексом для оценки финансовых инструментов.

В дополнение к ценам, получаемым из каталогов в интернете и локально, индекс содержит весовые коэффициенты для различных типов товаров, типов бизнеса и федеральных земель, которые определяются из вторичной статистики. Целевая точность расчета HICP в процентах — 0,1 пункта. Базис цен и весов корректируется ежегодно, а базис самого индекса — раз в десять лет.

Предварительные значения публикуются ближе к концу месяца, а окончательные значения — в середине следующего месяца. При расчетах для Европы обеспечивается как пространственная, так и временная сопоставимость. Гармонизированный индекс потребительских цен, индекс потребительских цен и индекс розничных цен рассчитываются на основе одной и той же базы данных с использованием различных методов.

Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Harmonized Index of Consumer Prices m/m) отражает изменение цен в расчетном месяце по сравнению с предыдущим.

Гармонизированный индекс потребительских цен является важным инструментом для измерения инфляции и денежно-кредитной стабильности страны, служит критерием при принятии решений о корректировке заработной платы и учитывается при расчете ВВП. Рост индекса зачастую имеет положительное влияние на курс валюты.

