Экономический календарь
Индекс цен производителей в Австралии г/г (Australia Producer Price Index (PPI) y/y)
|Средняя
|3.5%
|3.9%
|
3.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.7%
|
3.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей в Австралии, г/г (Produсer Price Index (PPI) y/y) отражает изменение цен на товары и услуги, произведенные в Австралии, в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Индекс показывает цены с точки зрения производителя.
Оценка строится на базовой цене (сумме, полученной производителем за товар или услугу, проданные с предприятия, с учетом всех скидок, но до вычета налогов и других платежей). Пропорциональные веса для каждого из компонентов индекса рассчитываются в зависимости от их вклада в общую оценку. Перечень товаров и услуг и их веса периодически пересматриваются, чтобы сохранять репрезентативность деятельности поставщиков в австралийской экономике.
Значение ИЦП (PPI) — относительный показатель. Он отражает изменение цены по отношению к базисному году. В настоящее время за базис по большинству категорий цен принят период 2011/12 гг, но есть исключения: индекс цен производителей на некоторые группы товаров рассчитывается по отношению к периоду 2012/2013 и 2015/2016 гг. Значение индекса за базисный год принимается равным 100. Таким образом, если абсолютное значение индекса равно 110, это значит, что по сравнению с базисным периодом оно выросло на 10%.
Индекс цен производителей фиксирует цену товаров, формирующуюся на выходе с предприятия, поэтому служит опережающим показателем потребительской инфляции. В свою очередь, потребительская инфляция – важный фактор влияния на развитие экономической и финансовой системы страны. Основываясь в том числе и на поведении инфляционных индексов, Резервный Банк Австралии принимает решения об изменении процентной ставки регулятора.
Поэтому экономисты и аналитики пристально следят динамикой PPI, чтобы спрогнозировать движение котировок австралийского доллара. В общем случае рост индекса цен производителей положительно влияет на котировки австралийского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Австралии г/г (Australia Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
