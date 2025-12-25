Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г (ECB Households Loans y/y) отражает изменение объема кредитования домохозяйств Еврозоны за отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Данные публикуются Европейским центробанком дважды в год и отражают поквартальную ситуацию с займами за предыдущие два квартала.

Займы домохозйствам включают в себя кредиты на покупку жилья и потребительское кредитование. Кроме того, сюда же относится кредитование частных предпринимателей, которые не отражены в отчете о займах нефинансовым корпорациям. Общеевропейский индекс по займам, выданным домохозяйствам, составляется на основе данных, отдельно собранных по странам. Основой для расчета служат объемы текущих непогашенных займов и не гармонизируются по странам Европы.

Данные для расчета индикатора собираются в рамках большого Исследования банковского кредитования, которое ЕЦБ ведет с 2003 года. Это исследование содержит уникальные данные о спросе и предложении банковских кредитов. Эти данные получены от компаний и домашних хозяйств, их невозможно собрать другим путем. Помимо собственно объемов кредитования, исследование содержит вопросы об условиях кредитования, требованиях к получению займов и доле отказов. Полученные значения используются при принятии мер денежно-кредитной политики, особенно во времена финансовых кризисов.

Информация о займах является важным индикатором устойчивости домохозяйств с одной стороны и отражает кредитно-финансовую политику с другой. Значения выше ожидаемых могут благоприятно отразиться на котировках евро, поскольку считаются показателем экономического роста. Соответственно, значения ниже ожидаемых считаются негативными для курса единой европейской валюты.

