Экономический календарь
Выдача займов домохозяйствам от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)
|Средняя
|N/D
|2.6%
|
2.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Выдача займов домохозяйствам от ЕЦБ г/г (ECB Households Loans y/y) отражает изменение объема кредитования домохозяйств Еврозоны за отчетный период, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год. Данные публикуются Европейским центробанком дважды в год и отражают поквартальную ситуацию с займами за предыдущие два квартала.
Займы домохозйствам включают в себя кредиты на покупку жилья и потребительское кредитование. Кроме того, сюда же относится кредитование частных предпринимателей, которые не отражены в отчете о займах нефинансовым корпорациям. Общеевропейский индекс по займам, выданным домохозяйствам, составляется на основе данных, отдельно собранных по странам. Основой для расчета служат объемы текущих непогашенных займов и не гармонизируются по странам Европы.
Данные для расчета индикатора собираются в рамках большого Исследования банковского кредитования, которое ЕЦБ ведет с 2003 года. Это исследование содержит уникальные данные о спросе и предложении банковских кредитов. Эти данные получены от компаний и домашних хозяйств, их невозможно собрать другим путем. Помимо собственно объемов кредитования, исследование содержит вопросы об условиях кредитования, требованиях к получению займов и доле отказов. Полученные значения используются при принятии мер денежно-кредитной политики, особенно во времена финансовых кризисов.
Информация о займах является важным индикатором устойчивости домохозяйств с одной стороны и отражает кредитно-финансовую политику с другой. Значения выше ожидаемых могут благоприятно отразиться на котировках евро, поскольку считаются показателем экономического роста. Соответственно, значения ниже ожидаемых считаются негативными для курса единой европейской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Выдача займов домохозяйствам от Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) г/г (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
