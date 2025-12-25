КалендарьРазделы

Объем экспорта Новой Зеландии (New Zealand Exports)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Торговля
Низкая $​6.990 млрд
$​6.437 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​6.990 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Объем экспорта (Exports) отражает стоимость экспорта товаров и услуг Новой Зеландии в отчетном месяце.

Показатели экспорта используются для оценки внешней торговой активности Новой Зеландии и спроса на товары новозеландских производителей вне страны.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем экспорта Новой Зеландии (New Zealand Exports)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​6.990 млрд
$​6.437 млрд
окт. 2025
$​6.497 млрд
$​5.783 млрд
сент. 2025
$​5.823 млрд
$​5.848 млрд
авг. 2025
$​5.936 млрд
$​6.556 млрд
июль 2025
$​6.706 млрд
$​6.532 млрд
июнь 2025
$​6.630 млрд
$​7.497 млрд
май 2025
$​7.676 млрд
$​7.698 млрд
апр. 2025
$​7.844 млрд
$​7.406 млрд
март 2025
$​7.595 млрд
$​6.614 млрд
февр. 2025
$​6.739 млрд
$​6.060 млрд
янв. 2025
$​6.190 млрд
$​6.670 млрд
дек. 2024
$​6.839 млрд
$​6.418 млрд
нояб. 2024
$​6.478 млрд
$​5.614 млрд
окт. 2024
$​5.766 млрд
$​4.909 млрд
сент. 2024
$​5.011 млрд
$​4.848 млрд
авг. 2024
$​4.968 млрд
$​6.086 млрд
июль 2024
$​6.147 млрд
$​6.040 млрд
июнь 2024
$​6.173 млрд
$​6.995 млрд
май 2024
$​7.156 млрд
$​6.312 млрд
апр. 2024
$​6.416 млрд
$​6.377 млрд
март 2024
$​6.497 млрд
$​5.789 млрд
февр. 2024
$​5.890 млрд
$​4.816 млрд
янв. 2024
$​4.933 млрд
$​5.851 млрд
дек. 2023
$​5.935 млрд
$​5.946 млрд
нояб. 2023
$​5.992 млрд
$​5.369 млрд
окт. 2023
$​5.400 млрд
$​4.766 млрд
сент. 2023
$​4.872 млрд
$​4.970 млрд
авг. 2023
$​4.987 млрд
$​5.376 млрд
июль 2023
$​5.448 млрд
$​6.183 млрд
июнь 2023
$​6.310 млрд
$​6.967 млрд
май 2023
$​6.995 млрд
$​6.607 млрд
апр. 2023
$​6.803 млрд
$​6.284 млрд
март 2023
$​6.508 млрд
$​5.059 млрд
февр. 2023
$​5.232 млрд
$​5.303 млрд
янв. 2023
$​5.470 млрд
$​6.521 млрд
дек. 2022
$​6.717 млрд
$​6.340 млрд
нояб. 2022
$​6.676 млрд
$​5.962 млрд
окт. 2022
$​6.137 млрд
$​5.936 млрд
сент. 2022
$​6.026 млрд
$​5.293 млрд
авг. 2022
$​5.483 млрд
$​6.353 млрд
июль 2022
$​6.678 млрд
$​6.273 млрд
июнь 2022
$​6.416 млрд
$​6.871 млрд
май 2022
$​6.952 млрд
$​6.156 млрд
апр. 2022
$​6.311 млрд
$​6.481 млрд
март 2022
$​6.673 млрд
$​5.215 млрд
февр. 2022
$​5.492 млрд
$​4.797 млрд
янв. 2022
$​4.856 млрд
$​6.096 млрд
дек. 2021
$​6.071 млрд
$​5.690 млрд
нояб. 2021
$​5.863 млрд
$​5.362 млрд
окт. 2021
$​5.350 млрд
$​4.362 млрд
