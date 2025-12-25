КалендарьРазделы

Изменение запасов природного газа в США от EIA (EIA United States Natural Gas Storage Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая -167 млрд -138 млрд
-177 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-226 млрд
-167 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Изменение запасов природного газа от EIA (EIA Natural Gas Storage Change) отражает, изменилось или выросло за неделю количество запасов природного газа в подземных хранилищах США. Таким образом, показатель демонстрирует, пополнение или использование запасов превалировало на минувшей неделе в стране. Исходя из этого, оценивается спрос на природный газ.

Показатель подсчитывается и публикуется Администрацией энергетической информации Министерства энергетики в отдельном отчете. В нем отражена еженедельная оценка объемов природного газа, хранящегося в хранилищах 48 штатов США, разделенных на 5 географических регионов. Также, в целях релевантности опроса и во избежание искажения общей картины, операторы обязаны сообщать о любых технологических и экономических изменениях, способных сильно одномоментно повлиять на объем хранимого у них природного газа.

Подсчет основан на опросе операторов подземных хранилищ. В качестве таких хранилищ могут выступать резервуары в истощенных нефтяных и газовых месторождениях, водоносных горизонтах или пещерах. Респонденты указывают свою оценку общего объема хранящегося у них газа, а также – отдельно – изменения этого объема за неделю, если они превышают 500 млн кубических футов (14 млн кубических метров).

Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления и спроса. Это может кратковременно повлиять на цену природного ресурса.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов природного газа в США от EIA (EIA United States Natural Gas Storage Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
12 дек. 2025
-167 млрд
-138 млрд
-177 млрд
5 дек. 2025
-177 млрд
-42 млрд
-12 млрд
28 нояб. 2025
-12 млрд
6 млрд
-11 млрд
21 нояб. 2025
-11 млрд
-12 млрд
-14 млрд
14 нояб. 2025
-14 млрд
58 млрд
45 млрд
7 нояб. 2025
45 млрд
30 млрд
33 млрд
31 окт. 2025
33 млрд
38 млрд
74 млрд
24 окт. 2025
74 млрд
100 млрд
87 млрд
17 окт. 2025
87 млрд
103 млрд
80 млрд
10 окт. 2025
80 млрд
97 млрд
80 млрд
3 окт. 2025
80 млрд
61 млрд
53 млрд
26 сент. 2025
53 млрд
64 млрд
75 млрд
19 сент. 2025
75 млрд
98 млрд
90 млрд
12 сент. 2025
90 млрд
121 млрд
71 млрд
5 сент. 2025
71 млрд
34 млрд
55 млрд
29 авг. 2025
55 млрд
5 млрд
18 млрд
22 авг. 2025
18 млрд
-16 млрд
13 млрд
15 авг. 2025
13 млрд
7 млрд
56 млрд
8 авг. 2025
56 млрд
-5 млрд
7 млрд
1 авг. 2025
7 млрд
22 млрд
48 млрд
25 июл. 2025
48 млрд
2 млрд
23 млрд
18 июл. 2025
23 млрд
20 млрд
46 млрд
11 июл. 2025
46 млрд
54 млрд
53 млрд
4 июл. 2025
53 млрд
76 млрд
55 млрд
27 июн. 2025
55 млрд
96 млрд
96 млрд
20 июн. 2025
96 млрд
102 млрд
95 млрд
13 июн. 2025
95 млрд
116 млрд
109 млрд
6 июн. 2025
109 млрд
106 млрд
122 млрд
30 мая 2025
122 млрд
116 млрд
101 млрд
23 мая 2025
101 млрд
119 млрд
120 млрд
16 мая 2025
120 млрд
110 млрд
110 млрд
9 мая 2025
110 млрд
95 млрд
104 млрд
2 мая 2025
104 млрд
147 млрд
107 млрд
25 апр. 2025
107 млрд
181 млрд
88 млрд
18 апр. 2025
88 млрд
78 млрд
16 млрд
11 апр. 2025
16 млрд
111 млрд
57 млрд
4 апр. 2025
57 млрд
-3 млрд
29 млрд
28 мар. 2025
29 млрд
14 млрд
37 млрд
21 мар. 2025
37 млрд
79 млрд
9 млрд
14 мар. 2025
9 млрд
-4 млрд
-62 млрд
7 мар. 2025
-62 млрд
-21 млрд
-80 млрд
28 февр. 2025
-80 млрд
-302 млрд
-261 млрд
21 февр. 2025
-261 млрд
-216 млрд
-196 млрд
14 февр. 2025
-196 млрд
-89 млрд
-100 млрд
7 февр. 2025
-100 млрд
-53 млрд
-174 млрд
31 янв. 2025
-174 млрд
-298 млрд
-321 млрд
24 янв. 2025
-321 млрд
-246 млрд
-223 млрд
17 янв. 2025
-223 млрд
-234 млрд
-258 млрд
10 янв. 2025
-258 млрд
-29 млрд
-40 млрд
3 янв. 2025
-40 млрд
-93 млрд
-116 млрд
12345678...18
