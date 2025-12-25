Изменение запасов природного газа от EIA (EIA Natural Gas Storage Change) отражает, изменилось или выросло за неделю количество запасов природного газа в подземных хранилищах США. Таким образом, показатель демонстрирует, пополнение или использование запасов превалировало на минувшей неделе в стране. Исходя из этого, оценивается спрос на природный газ.

Показатель подсчитывается и публикуется Администрацией энергетической информации Министерства энергетики в отдельном отчете. В нем отражена еженедельная оценка объемов природного газа, хранящегося в хранилищах 48 штатов США, разделенных на 5 географических регионов. Также, в целях релевантности опроса и во избежание искажения общей картины, операторы обязаны сообщать о любых технологических и экономических изменениях, способных сильно одномоментно повлиять на объем хранимого у них природного газа.

Подсчет основан на опросе операторов подземных хранилищ. В качестве таких хранилищ могут выступать резервуары в истощенных нефтяных и газовых месторождениях, водоносных горизонтах или пещерах. Респонденты указывают свою оценку общего объема хранящегося у них газа, а также – отдельно – изменения этого объема за неделю, если они превышают 500 млн кубических футов (14 млн кубических метров).

Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления и спроса. Это может кратковременно повлиять на цену природного ресурса.

График последних значений: