Экономический календарь
Изменение запасов природного газа в США от EIA (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|Низкая
|-167 млрд
|-138 млрд
|
-177 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-226 млрд
|
-167 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Изменение запасов природного газа от EIA (EIA Natural Gas Storage Change) отражает, изменилось или выросло за неделю количество запасов природного газа в подземных хранилищах США. Таким образом, показатель демонстрирует, пополнение или использование запасов превалировало на минувшей неделе в стране. Исходя из этого, оценивается спрос на природный газ.
Показатель подсчитывается и публикуется Администрацией энергетической информации Министерства энергетики в отдельном отчете. В нем отражена еженедельная оценка объемов природного газа, хранящегося в хранилищах 48 штатов США, разделенных на 5 географических регионов. Также, в целях релевантности опроса и во избежание искажения общей картины, операторы обязаны сообщать о любых технологических и экономических изменениях, способных сильно одномоментно повлиять на объем хранимого у них природного газа.
Подсчет основан на опросе операторов подземных хранилищ. В качестве таких хранилищ могут выступать резервуары в истощенных нефтяных и газовых месторождениях, водоносных горизонтах или пещерах. Респонденты указывают свою оценку общего объема хранящегося у них газа, а также – отдельно – изменения этого объема за неделю, если они превышают 500 млн кубических футов (14 млн кубических метров).
Снижение объема запасов природного газа говорит о росте его потребления и спроса. Это может кратковременно повлиять на цену природного ресурса.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение запасов природного газа в США от EIA (EIA United States Natural Gas Storage Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress