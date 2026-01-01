Выступление члена правления Европейского Центрального Банка Изабель Шнабель (ECB Executive Board Member Schnabel Speech) может разъяснить те или иные моменты финансового регулирования в еврозоне. В состав Правления ЕЦБ входят шесть чиновников, которые имеют право голоса в решении относительно процентных ставок регулятора и монетарной политики. Поэтому любой из них рассматривается как важный спикер, речь которого может содержать полезную для аналитиков информацию.

Изабель Шнабель – немецкий экономист, она входит в Правление ЕЦБ с 2019 года. Ее публичные выступления нередки: она участвует в мероприятиях Еврокомиссии, выступает на различных международных форумах, конференциях и конгрессах, читает публичные лекции и т.д.

Если из риторики члена Правления ЕЦБ можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может стать поводом обратить внимание на высказывания президента ЕЦБ и его заместителя. Напрямую высказывания Изабель Шнабель крайне редко оказывают незначительное влияние на котировки евро.