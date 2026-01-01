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Выступление члена правления Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Шнабель (European Central Bank (ECB) Executive Board Member Schnabel Speech)
Выступление члена правления Европейского Центрального Банка Изабель Шнабель (ECB Executive Board Member Schnabel Speech) может разъяснить те или иные моменты финансового регулирования в еврозоне. В состав Правления ЕЦБ входят шесть чиновников, которые имеют право голоса в решении относительно процентных ставок регулятора и монетарной политики. Поэтому любой из них рассматривается как важный спикер, речь которого может содержать полезную для аналитиков информацию.
Изабель Шнабель – немецкий экономист, она входит в Правление ЕЦБ с 2019 года. Ее публичные выступления нередки: она участвует в мероприятиях Еврокомиссии, выступает на различных международных форумах, конференциях и конгрессах, читает публичные лекции и т.д.
Если из риторики члена Правления ЕЦБ можно сделать выводы о перспективах монетарной политики — например об ее скором ужесточении или, наоборот, смягчении — это может стать поводом обратить внимание на высказывания президента ЕЦБ и его заместителя. Напрямую высказывания Изабель Шнабель крайне редко оказывают незначительное влияние на котировки евро.