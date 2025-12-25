КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Франции от S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Низкая
50.4
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (Markit Markit Composite PMI) — ежемесячный сводный отчет об изменениях в условиях работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Расчет индекса основывается на опросах представителей ряда компаний. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в стране. Превышение показателем уровня 50 может положительно отразиться на котировках евро.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Франции от S&P Global (S&P Global France Composite Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025 предв.
N/D
49.2
50.4
нояб. 2025
50.4
49.9
49.9
нояб. 2025 предв.
49.9
47.2
47.7
окт. 2025
47.7
46.8
46.8
окт. 2025 предв.
46.8
49.7
49.8
сент. 2025
49.8
48.4
сент. 2025 предв.
48.4
49.7
49.8
авг. 2025
49.8
49.8
49.8
авг. 2025 предв.
49.8
47.3
48.6
июль 2025
48.6
49.6
49.6
июль 2025 предв.
49.6
47.3
49.2
июнь 2025
49.2
48.5
48.5
июнь 2025 предв.
48.5
48.3
49.3
май 2025
49.3
48.0
48.0
май 2025 предв.
48.0
48.5
47.8
апр. 2025
47.8
47.3
47.3
апр. 2025 предв.
47.3
48.1
48.0
март 2025
48.0
47.0
47.0
март 2025 предв.
47.0
44.6
45.1
февр. 2025
45.1
44.5
44.5
февр. 2025 предв.
44.5
48.9
47.6
янв. 2025
47.6
48.3
48.3
янв. 2025 предв.
48.3
47.1
47.5
дек. 2024
47.5
46.7
46.7
дек. 2024 предв.
46.7
47.7
45.9
нояб. 2024
45.9
44.8
44.8
нояб. 2024 предв.
44.8
49.4
48.1
окт. 2024
48.1
47.3
47.3
окт. 2024 предв.
47.3
49.1
48.6
сент. 2024
48.6
47.4
47.4
сент. 2024 предв.
47.4
53.9
53.1
авг. 2024
53.1
52.7
52.7
авг. 2024 предв.
52.7
48.1
49.1
июль 2024
49.1
49.5
49.5
июль 2024 предв.
49.5
47.0
48.8
июнь 2024
48.8
48.2
48.2
июнь 2024 предв.
48.2
49.0
48.9
май 2024
48.9
49.1
49.1
май 2024 предв.
49.1
49.0
50.5
апр. 2024
50.5
49.9
49.9
апр. 2024 предв.
49.9
47.9
48.3
март 2024
48.3
47.7
47.7
март 2024 предв.
47.7
47.0
48.1
февр. 2024
48.1
47.7
47.7
февр. 2024 предв.
47.7
44.1
44.6
янв. 2024
44.6
44.2
44.2
янв. 2024 предв.
44.2
44.2
44.8
дек. 2023
44.8
43.7
43.7
дек. 2023 предв.
43.7
44.9
44.6
нояб. 2023
44.6
44.5
44.5
123456
