Экономический календарь
Уровень безработицы в Норвегии (Norway Unemployment Rate)
|Низкая
|4.5%
|4.8%
|
4.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.5%
|
4.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор уровня безработицы в Норвегии (Unemployment rate) отражает долю безработных среди всего работоспособного населения страны. Трудоустроенными считаются лица в возрасте от 15 до 74 лет, которые выполняли работу за вознаграждение как минимум в течение одного часа за отчетный период или временно отсутствовали на работе по причине болезни, праздников и пр.
Индикатор рассчитывается Центральным статистическим бюро Норвегии на основе телефонного исследования рабочей силы, проводимого один раз в квартал. В выборку включаются 12 000 семей или 24 000 человека. Респонденты отвечают на вопросы относительно ситуации с трудоустройством на неделю, в которую проводится опрос. Каждая семья из выборки получает анкеты каждые 3 месяца на протяжении двух лет, то есть участвует в исследовании 8 раз. Затем выборка обновляется.
Безработными считаются лица, которые не работали в течение недели, в которую проводится опрос. Для публикации индикатора рассчитывается среднее за три месяца, сами данные подвергаются сезонной корректировке и публикуются с задержкой на один месяц. Также информация о безработице отправляется в Евростат для сбора общеевропейской статистики.
Уровень безработицы – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение уровня безработицы выше прогнозируемого считается неблагоприятным для экономики Норвегии и для котировок национальной валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Норвегии (Norway Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
