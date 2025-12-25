Индикатор уровня безработицы в Норвегии (Unemployment rate) отражает долю безработных среди всего работоспособного населения страны. Трудоустроенными считаются лица в возрасте от 15 до 74 лет, которые выполняли работу за вознаграждение как минимум в течение одного часа за отчетный период или временно отсутствовали на работе по причине болезни, праздников и пр.

Индикатор рассчитывается Центральным статистическим бюро Норвегии на основе телефонного исследования рабочей силы, проводимого один раз в квартал. В выборку включаются 12 000 семей или 24 000 человека. Респонденты отвечают на вопросы относительно ситуации с трудоустройством на неделю, в которую проводится опрос. Каждая семья из выборки получает анкеты каждые 3 месяца на протяжении двух лет, то есть участвует в исследовании 8 раз. Затем выборка обновляется.

Безработными считаются лица, которые не работали в течение недели, в которую проводится опрос. Для публикации индикатора рассчитывается среднее за три месяца, сами данные подвергаются сезонной корректировке и публикуются с задержкой на один месяц. Также информация о безработице отправляется в Евростат для сбора общеевропейской статистики.

Уровень безработицы – важный показатель не только в социальном, но и в экономическом отношении. Рост безработицы вызывает снижение доходов физических лиц – а значит, и влечет за собой снижение потребительской активности. Кроме того, это увеличивает давление на государственный бюджет и сокращает налоговые поступления. Поэтому значение уровня безработицы выше прогнозируемого считается неблагоприятным для экономики Норвегии и для котировок национальной валюты.

График последних значений: