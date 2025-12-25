Индекс цен производителей г/г (PPI y/y) отражает процентное изменение цен на товары и услуги, произведенные предприятиями ЮАР, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс показывает изменение цен с точки зрения производителей продукции. Он рассчитывается на основе базовых цен, в которые не включены НДС и аналогичные налоги, связанные непосредственно с оборотом продукции. В расчете используются фактически проведенные суммы транзакций, отражающие реальное движение цен.

Индикатор рассчитывается на основе ежемесячного опроса, в ходе которого Статистическая служба ЮАР собирает данные о ценах на готовую продукцию, промежуточные промышленные товары, электроэнергию и воду, добычу полезных ископаемых и сельское хозяйство. Для расчета итогового индекса произведенной продукции присваиваются веса. Сам индекс рассчитывается в сравнении со значением за базисный 2016 год. В данной версии изменение рассчитывается в процентах в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Индекс цен производителей фиксирует ценовые движения еще на уровне производства, до момента выхода продуктов на розничный рынок. Поэтому по его изменению можно спрогнозировать последующие изменения цен на уровне потребителей. ИЦП используется как ранний индикатор инфляционного давления в экономике. Его данные используются при формировании денежно-кредитной политики.

Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках южноафриканского рэнда.

