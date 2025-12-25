Экономический календарь
Розничные продажи в Испании г/г (Spain Retail Sales y/y)
|Низкая
|3.8%
|3.2%
|
4.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|3.6%
|
3.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс розничных продаж г/г (Retail Sales y/y) — это способ ежемесячного измерения всех товаров, проданных в розницу, основывающийся на опросе розничных магазинов разных типов и размеров, за исключением автосалонов, в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это очень важный показатель уровня затрат потребителей, поскольку он соотносится с уровнем доверия потребителей. Индекс розничных продаж имеет целью показать существенные характеристики предприятий, которые занимаются розничной торговлей в Испании, а также позволяет измерить развитие активности сектора в краткосрочной перспективе.
В момент сбора данных используется случайная расслоенная выбока среди примерно 12000 предприятий. На каждом слое проводится случайный отбор, кроме с 50 и более работниками, которые всегда безусловно включаются в выборку. В некоторых автономных областях и городах распространены предприятия меньшего размера из-за низкой численности населения.
Сбор информации осуществляется с помощью региональных отделов Национального института статистики. Предприятия заполняют ежемесячный опросник, используя интернет, почту, телефон или факс.
Индекс розничной продажи рассчитывается в соответствии с агрегированной формулой Ласпейреса, базисным периодом считается 2015 год. Под словом агрегированный понимается индекс, измеряющий суммарную динамику индексов на короткий промежуток времени, используя различные базисные периоды.
Сначала индекс корректируется в соответствии с календарем, а затем делается поправка на сезонность. Изменения в зависимости от сезона демонстрируют динамику одинаковой интенсивности в каждом месяце, квартале или времени года, которые также следует ожидать в будущем.
Значения выше ожидаемых следует трактовать как позитивные для евро, а значения ниже ожидаемых — как негативные для евро.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Испании г/г (Spain Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
