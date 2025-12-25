Индекс розничных продаж г/г (Retail Sales y/y) — это способ ежемесячного измерения всех товаров, проданных в розницу, основывающийся на опросе розничных магазинов разных типов и размеров, за исключением автосалонов, в отчетном месяце по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это очень важный показатель уровня затрат потребителей, поскольку он соотносится с уровнем доверия потребителей. Индекс розничных продаж имеет целью показать существенные характеристики предприятий, которые занимаются розничной торговлей в Испании, а также позволяет измерить развитие активности сектора в краткосрочной перспективе.

В момент сбора данных используется случайная расслоенная выбока среди примерно 12000 предприятий. На каждом слое проводится случайный отбор, кроме с 50 и более работниками, которые всегда безусловно включаются в выборку. В некоторых автономных областях и городах распространены предприятия меньшего размера из-за низкой численности населения.

Сбор информации осуществляется с помощью региональных отделов Национального института статистики. Предприятия заполняют ежемесячный опросник, используя интернет, почту, телефон или факс.

Индекс розничной продажи рассчитывается в соответствии с агрегированной формулой Ласпейреса, базисным периодом считается 2015 год. Под словом агрегированный понимается индекс, измеряющий суммарную динамику индексов на короткий промежуток времени, используя различные базисные периоды.

Сначала индекс корректируется в соответствии с календарем, а затем делается поправка на сезонность. Изменения в зависимости от сезона демонстрируют динамику одинаковой интенсивности в каждом месяце, квартале или времени года, которые также следует ожидать в будущем.

Значения выше ожидаемых следует трактовать как позитивные для евро, а значения ниже ожидаемых — как негативные для евро.

