Экономический календарь
Торговый баланс Новой Зеландии (New Zealand Trade Balance)
|Низкая
|$-0.163 млрд
|$-0.141 млрд
|
$-1.598 млрд
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|$0.197 млрд
|
$-0.163 млрд
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг страны в отчетном месяце.
Положительный торговый баланс может благоприятно повлиять на новозеландский доллар.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Новой Зеландии (New Zealand Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
