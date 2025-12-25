КалендарьРазделы

Торговый баланс Новой Зеландии (New Zealand Trade Balance)

Страна:
Новая Зеландия
NZD, Новозеландский доллар
Источник:
Статистическое агентство Новой Зеландии (Statistics New Zealand)
Сектор:
Торговля
Низкая $​-0.163 млрд $​-0.141 млрд
$​-1.598 млрд
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​0.197 млрд
$​-0.163 млрд
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Торговый баланс (Trade Balance) отражает разницу между общим объемом экспорта и импорта товаров и услуг страны в отчетном месяце.

Положительный торговый баланс может благоприятно повлиять на новозеландский доллар.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Торговый баланс Новой Зеландии (New Zealand Trade Balance)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​-0.163 млрд
$​-0.141 млрд
$​-1.598 млрд
окт. 2025
$​-1.542 млрд
$​-1.163 млрд
$​-1.384 млрд
сент. 2025
$​-1.355 млрд
$​-1.753 млрд
$​-1.235 млрд
авг. 2025
$​-1.185 млрд
$​0.002 млрд
$​-0.716 млрд
июль 2025
$​-0.578 млрд
$​-0.920 млрд
$​0.203 млрд
июнь 2025
$​0.142 млрд
$​1.453 млрд
$​1.082 млрд
май 2025
$​1.235 млрд
$​1.885 млрд
$​1.285 млрд
апр. 2025
$​1.426 млрд
$​0.661 млрд
$​0.794 млрд
март 2025
$​0.970 млрд
$​-0.208 млрд
$​0.392 млрд
февр. 2025
$​0.510 млрд
$​0.281 млрд
$​-0.544 млрд
янв. 2025
$​-0.486 млрд
$​0.235 млрд
$​0.094 млрд
дек. 2024
$​0.219 млрд
$​-0.456 млрд
$​-0.435 млрд
нояб. 2024
$​-0.437 млрд
$​-1.407 млрд
$​-1.658 млрд
окт. 2024
$​-1.544 млрд
$​-1.337 млрд
$​-2.154 млрд
сент. 2024
$​-2.108 млрд
$​-1.884 млрд
$​-2.306 млрд
авг. 2024
$​-2.203 млрд
$​-1.496 млрд
$​-1.016 млрд
июль 2024
$​-0.963 млрд
$​-0.413 млрд
$​0.585 млрд
июнь 2024
$​0.699 млрд
$​0.482 млрд
$​0.054 млрд
май 2024
$​0.204 млрд
$​1.131 млрд
$​-0.003 млрд
апр. 2024
$​0.091 млрд
$​1.316 млрд
$​0.476 млрд
март 2024
$​0.588 млрд
$​-0.374 млрд
$​-0.315 млрд
февр. 2024
$​-0.218 млрд
$​-1.283 млрд
$​-1.089 млрд
янв. 2024
$​-0.976 млрд
$​0.009 млрд
$​-0.368 млрд
дек. 2023
$​-0.323 млрд
$​-1.339 млрд
$​-1.250 млрд
нояб. 2023
$​-1.234 млрд
$​-0.935 млрд
$​-1.730 млрд
окт. 2023
$​-1.709 млрд
$​-2.165 млрд
$​-2.425 млрд
сент. 2023
$​-2.329 млрд
$​-1.679 млрд
$​-2.273 млрд
авг. 2023
$​-2.291 млрд
$​-2.143 млрд
$​-1.177 млрд
июль 2023
$​-1.107 млрд
$​-0.953 млрд
$​-0.111 млрд
июнь 2023
$​0.009 млрд
$​-0.956 млрд
$​0.052 млрд
май 2023
$​0.046 млрд
$​0.595 млрд
$​0.236 млрд
апр. 2023
$​0.427 млрд
$​-0.235 млрд
$​-1.586 млрд
март 2023
$​-1.273 млрд
$​-0.920 млрд
$​-0.796 млрд
февр. 2023
$​-0.714 млрд
$​-0.920 млрд
$​-2.113 млрд
янв. 2023
$​-1.954 млрд
$​-1.405 млрд
$​-0.636 млрд
дек. 2022
$​-0.475 млрд
$​-0.853 млрд
$​-2.180 млрд
нояб. 2022
$​-1.863 млрд
$​-1.091 млрд
$​-2.298 млрд
окт. 2022
$​-2.129 млрд
$​-1.353 млрд
$​-1.696 млрд
сент. 2022
$​-1.615 млрд
$​-2.205 млрд
$​-2.625 млрд
авг. 2022
$​-2.447 млрд
$​-2.147 млрд
$​-1.406 млрд
июль 2022
$​-1.092 млрд
$​-1.043 млрд
$​-1.102 млрд
июнь 2022
$​-0.701 млрд
$​-0.052 млрд
$​0.195 млрд
май 2022
$​0.263 млрд
$​0.789 млрд
$​0.440 млрд
апр. 2022
$​0.584 млрд
$​0.138 млрд
$​-0.581 млрд
март 2022
$​-0.392 млрд
$​-0.781 млрд
$​-0.691 млрд
февр. 2022
$​-0.385 млрд
$​-1.383 млрд
$​-1.126 млрд
янв. 2022
$​-1.082 млрд
$​-1.072 млрд
$​-0.975 млрд
дек. 2021
$​-0.477 млрд
$​-0.681 млрд
$​-1.060 млрд
нояб. 2021
$​-0.864 млрд
$​-0.967 млрд
$​-1.302 млрд
окт. 2021
$​-1.286 млрд
$​-1.184 млрд
$​-2.206 млрд
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

