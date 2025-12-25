КалендарьРазделы

Индекс цен производителей в Швеции г/г (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)

Страна:
Швеция
SEK, Шведская крона
Источник:
Статистическое управление Швеции (Statistics Sweden (SCB))
Сектор:
Цены
Низкая -1.4% -1.1%
0.4%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-4.3%
-1.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс цен производителей г/г (Producer Price Index y/y) отражает среднее изменение стоимости произведенной промышленной продукции в текущем месяце в сравнении с тем же месяцем предыдущего года. Индекс показывает изменение цены с точки зрения производителя. Учитываются как цены на внутреннем рынке, так и цены при продаже на внешних рынках.

Статистика продаж включает расходы на продукты питания, одежду, обувь, предметы домашнего обихода, медицинские товары и т.д. В расчет не включаются продажи автомобилей.

Основной переменной в расчете индекса является цена за единицу товара на первом этапе продажи. Это цена франко-завод для внутреннего рынка и цена FOB для экспорта. Информация для расчета индекса собирается путем опроса порядка 2000 шведских предприятий, которые предоставляют данные по группе из 5000 товаров. Для расчета итогового значения присваиваются веса, сначала группам товаров, а потом и отдельным товарам в этих группах.

Индекс цен производителей рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к индексу потребительских цен он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой.

Рост PPI считается благоприятным для национальной валюты и может вызвать рост котировок SEK.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Швеции г/г (Sweden Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-1.4%
-1.1%
0.4%
окт. 2025
0.4%
2.0%
0.5%
сент. 2025
0.5%
-0.2%
-0.7%
авг. 2025
-0.7%
3.8%
-0.6%
июль 2025
-0.6%
0.5%
-3.1%
июнь 2025
-3.1%
-5.7%
-2.8%
май 2025
-2.8%
-5.0%
-2.4%
апр. 2025
-2.4%
-4.7%
-0.3%
март 2025
-0.3%
4.6%
3.4%
февр. 2025
3.4%
7.4%
3.5%
янв. 2025
3.5%
-0.3%
2.0%
дек. 2024
2.0%
-2.3%
0.3%
нояб. 2024
0.3%
-4.3%
-1.3%
окт. 2024
-1.3%
-3.6%
-2.3%
сент. 2024
-2.3%
0.5%
1.2%
авг. 2024
1.2%
0.3%
-0.1%
июль 2024
-0.1%
1.7%
0.8%
июнь 2024
0.8%
5.4%
2.6%
май 2024
2.6%
5.3%
0.9%
апр. 2024
0.9%
4.6%
-0.6%
март 2024
-0.6%
2.5%
-1.3%
февр. 2024
-1.3%
-1.0%
-2.3%
янв. 2024
-2.3%
-5.4%
-7.7%
дек. 2023
-7.7%
-2.2%
-4.2%
нояб. 2023
-4.2%
-4.6%
-3.7%
окт. 2023
-3.7%
-8.5%
-4.6%
сент. 2023
-4.6%
-8.9%
-5.9%
авг. 2023
-5.9%
-4.1%
-2.1%
июль 2023
-2.1%
-6.0%
-3.1%
июнь 2023
-3.1%
-5.9%
-2.1%
май 2023
-2.1%
-2.9%
1.3%
апр. 2023
1.3%
-0.6%
3.5%
март 2023
3.5%
5.6%
9.3%
февр. 2023
9.3%
10.2%
11.8%
янв. 2023
11.8%
16.9%
18.7%
дек. 2022
18.7%
17.1%
19.5%
нояб. 2022
19.5%
16.3%
18.7%
окт. 2022
18.7%
18.2%
20.6%
сент. 2022
20.6%
19.9%
22.0%
авг. 2022
22.0%
18.7%
20.4%
июль 2022
20.4%
25.9%
25.6%
июнь 2022
25.6%
1.4%
24.4%
май 2022
24.4%
22.2%
23.8%
апр. 2022
23.8%
26.7%
24.5%
март 2022
24.5%
17.5%
19.3%
февр. 2022
19.3%
19.7%
19.7%
янв. 2022
19.8%
22.0%
20.1%
дек. 2021
20.1%
17.3%
18.1%
нояб. 2021
18.1%
16.7%
16.8%
окт. 2021
16.8%
19.0%
17.2%
