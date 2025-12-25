КалендарьРазделы

Индекс делового климата в Германии от Ifo (Ifo Germany Business Climate)

Страна:
Германия
EUR, Евро
Источник:
Институт экономических исследований Ifo (Ifo Institute for Economic Research)
Сектор:
Бизнес
Средняя 87.6
88.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Группа CESifo, включающая в себя Центр экономических исследований (CES), Институт экономических исследований ifo и CESifo GmbH, является единственной в Европе исследовательской группой в области экономических исследований. По мнению Ассоциации Лейбница, союза немецких неуниверситетских научно-исследовательских институтов различных дисциплин, базирующегося в Берлине, CESifo является одним из ведущих европейских исследовательских институтов в сфере экономики. Спектр услуг группы варьируется от международно признанных сервисных продуктов, таких как "Индекс делового климата ifo", до международно признанных исследований, продвижения молодых ученых и участия в многочисленных политических дебатах на национальном и европейском уровне.

Институт ifo ежемесячно рассчитывает Индекс делового климата ifo. Расчет основан на выборке из 7000 ежемесячных отчетов от компаний из производственного, строительного, оптового и розничного секторов. Компании опрашиваются на предмет текущей деловой ситуации (Индекс текущей деловой ситуации ifo) и ожиданий на следующие шесть месяцев (Индекс деловых ожиданий ifo). Они оценивают текущую ситуацию как "хорошую", "удовлетворительную" или "плохую", а деловые ожидания на следующие шесть месяцев — как "более благоприятные", "стабильные" или "менее благоприятные". Сводные балансы оценок текущих условий — это разница между процентами ответов "хорошо" и "плохо", сводные балансы оценок ожиданий — это разница между долей ответов "более благоприятно" и "менее благоприятно". Затем Индекс делового климата ifo рассчитывается как преобразованное среднее значение сводных балансов оценок текущих условий и деловых ожиданий по следующей формуле:
Индекс делового климата ifo = корень{ (текущие условия+200)(перспективы+200) } - 200.

При расчете значений Индекса делового климата и его компонентов — текущей ситуации и ожиданий — сводные балансы увеличены на 200 и стандартизированы по среднему значению базового года (в настоящее время 2015):
Значение индекса = 100 * (баланс текущего месяца + 200) / (средний баланс базового года + 200).

Значение выше ожидаемого считается благоприятным для котировок евро, в то время как более низкие значения считаются негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового климата в Германии от Ifo (Ifo Germany Business Climate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
87.6
88.0
нояб. 2025
N/D
88.5
88.4
окт. 2025
88.4
87.7
сент. 2025
87.7
88.9
авг. 2025
89.0
89.6
88.6
июль 2025
88.6
89.0
88.4
июнь 2025
88.4
87.1
87.5
май 2025
87.5
86.5
86.9
апр. 2025
86.9
87.0
86.7
март 2025
86.7
86.1
85.3
февр. 2025
85.2
86.4
85.2
янв. 2025
85.1
83.4
84.7
дек. 2024
84.7
84.9
85.6
нояб. 2024
85.7
88.4
86.5
окт. 2024
86.5
83.8
85.4
сент. 2024
85.4
88.3
86.6
авг. 2024
86.6
85.4
87.0
июль 2024
87.0
87.0
88.6
июнь 2024
88.6
89.5
89.3
май 2024
89.3
89.9
89.3
апр. 2024
89.4
88.8
87.9
март 2024
87.8
86.3
85.7
февр. 2024
85.5
85.3
85.2
янв. 2024
85.2
85.2
86.3
дек. 2023
86.4
87.0
87.2
нояб. 2023
87.3
86.2
86.9
окт. 2023
86.9
85.6
85.8
сент. 2023
85.7
86.4
85.8
авг. 2023
85.7
87.8
87.4
июль 2023
87.3
90.0
88.6
июнь 2023
88.5
92.5
91.5
май 2023
91.7
93.4
93.4
апр. 2023
93.6
92.1
93.2
март 2023
93.3
90.5
91.1
февр. 2023
91.1
89.3
90.1
янв. 2023
90.2
87.3
88.6
дек. 2022
88.6
85.2
86.4
нояб. 2022
86.3
84.2
84.5
окт. 2022
84.3
86.3
84.4
сент. 2022
84.3
88.4
88.6
авг. 2022
88.5
90.3
88.7
июль 2022
88.6
92.5
92.2
июнь 2022
92.3
92.3
93.0
май 2022
93.0
91.2
91.9
апр. 2022
91.8
94.7
90.8
март 2022
90.8
97.2
98.5
февр. 2022
98.9
95.1
96.0
янв. 2022
95.7
95.5
94.8
дек. 2021
94.7
97.0
96.6
нояб. 2021
96.5
98.2
97.7
