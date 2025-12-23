Экономический календарь и индикаторы Швеции

Экономический календарь
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|1.1%
|Квартал
|Уровень безработицы
|8.2%
|нояб. 2025
|8.9%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|-0.2%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Решение Банка Швеции по процентной ставке
|1.75%
|1.75%
|Баланс внешней торговли товарами
|Kr1.5 млрд
|окт. 2025
|Kr4.9 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей м/м, Актуальное: 1.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -1.4%, Прогноз: -1.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.24 00:00, SEK, Рождественский сочельник
2025.12.25 00:00, SEK, Рождество
2025.12.26 00:00, SEK, День подарков
2025.12.29 07:00, SEK, Баланс внешней торговли товарами, Прогноз: Kr0.0 млрд, Предыдущее: Kr1.5 млрд
2025.12.30 07:00, SEK, Выдача займов домохозяйствам г/г, Прогноз: 5.0%, Предыдущее: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г, Предыдущее: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Денежная масса M3 г/г
2025.12.30 08:30, SEK, Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике
2025.12.31 00:00, SEK, Канун Нового года
2026.01.01 00:00, SEK, Новый год
2026.01.02 07:30, SEK, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank, Прогноз: 54.2, Предыдущее: 54.6
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|2.6%
|3 кв. 2025
|2.4%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|1.1%
|3 кв. 2025
|1.1%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Зарегистрированный уровень безработицы
|6.7%
|нояб. 2025
|6.8%
|Месяц
|Уровень безработицы
|8.2%
|нояб. 2025
|8.9%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Гармонизированный индекс потребительских цен г/г
|2.3%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Гармонизированный индекс потребительских цен м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|-0.2%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|2.3%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г
|2.3%
|нояб. 2025
|3.1%
|Месяц
|Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Индекс цен производителей г/г
|-1.4%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|1.2%
|нояб. 2025
|0.4%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Выдача займов домохозяйствам г/г
|1500.0%
|окт. 2025
|4900.0%
|Месяц
|Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г
|3.0%
|окт. 2025
|2.5%
|Месяц
|Денежная масса M3 г/г
|N/D
|окт. 2025
|4.0%
|Месяц
|Решение Банка Швеции по процентной ставке
|1.75%
|1.75%
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Баланс внешней торговли товарами
|Kr1.5 млрд
|окт. 2025
|Kr4.9 млрд
|Месяц
|Счет текущих операций
|Kr93.2 млрд
|3 кв. 2025
|Kr98.0 млрд
|Квартал
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Изменение товарно-материальных запасов
|Kr3.465 млрд
|3 кв. 2025
|Kr2.327 млрд
|Квартал
|Изменение товарных запасов в промышленности
|Kr1.516 млрд
|1 кв. 2021
|Kr-5.775 млрд
|Квартал
|Индекс делового доверия
|107.4
|дек. 2025
|105.5
|Месяц
|Индекс доверия в производственном секторе
|103.8
|дек. 2025
|100.8
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank
|54.6
|нояб. 2025
|55.0
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank
|59.1
|нояб. 2025
|55.4
|Месяц
|Индикатор тенденций в экономике
|103.7
|дек. 2025
|101.5
|Месяц
|Использование производственных мощностей кв/кв
|-0.2%
|3 кв. 2025
|0.8%
|Квартал
|Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank
|57.8
|нояб. 2025
|55.6
|Месяц
|Новые промышленные заказы г/г
|12.1%
|окт. 2025
|6.7%
|Месяц
|Новые промышленные заказы м/м
|6.7%
|окт. 2025
|4.7%
|Месяц
|Проиводство в частном секторе г/г
|111.4%
|окт. 2025
|103.2%
|Месяц
|Проиводство в частном секторе м/м
|102.1%
|окт. 2025
|101.4%
|Месяц
|Промышленное производство г/г
|6.1%
|окт. 2025
|14.3%
|Месяц
|Промышленное производство м/м
|-6.6%
|окт. 2025
|5.0%
|Месяц
|Товарно-материальные запасы кв/кв
|0.7%
|1 кв. 2024
|-1.5%
|Квартал
|Товарные запасы в промышленности кв/кв
|0.6%
|1 кв. 2021
|-2.2%
|Квартал
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей
|95.8
|дек. 2025
|95.7
|Месяц
|Инфляционные ожидания
|7.0%
|дек. 2025
|7.1%
|Месяц
|Потребление домохозяйств г/г
|2.3%
|окт. 2025
|3.6%
|Месяц
|Потребление домохозяйств м/м
|-0.9%
|окт. 2025
|0.5%
|Месяц
|Розничные продажи г/г
|5.6%
|нояб. 2025
|3.5%
|Месяц
|Розничные продажи м/м
|1.1%
|нояб. 2025
|-0.2%
|Месяц