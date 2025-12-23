КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Швеции

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 1.1% Квартал
Уровень безработицы 8.2% нояб. 2025 8.9% Месяц
Индекс потребительских цен г/г -0.2% нояб. 2025 0.4% Месяц
Решение Банка Швеции по процентной ставке 1.75% 1.75%
Баланс внешней торговли товарами Kr​1.5 млрд окт. 2025 Kr​4.9 млрд Месяц

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей м/м, Актуальное: 1.2%, Прогноз: -0.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.23 07:00, SEK, Индекс цен производителей г/г, Актуальное: -1.4%, Прогноз: -1.1%, Предыдущее: 0.4%
2025.12.24 00:00, SEK, Рождественский сочельник
2025.12.25 00:00, SEK, Рождество
2025.12.26 00:00, SEK, День подарков
2025.12.29 07:00, SEK, Баланс внешней торговли товарами, Прогноз: Kr​0.0 млрд, Предыдущее: Kr​1.5 млрд
2025.12.30 07:00, SEK, Выдача займов домохозяйствам г/г, Прогноз: 5.0%, Предыдущее: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г, Предыдущее: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, Денежная масса M3 г/г
2025.12.30 08:30, SEK, Протокол заседания Банка Швеции по денежно-кредитной политике
2025.12.31 00:00, SEK, Канун Нового года
2026.01.01 00:00, SEK, Новый год
2026.01.02 07:30, SEK, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank, Прогноз: 54.2, Предыдущее: 54.6

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 2.6% 3 кв. 2025 2.4% Квартал
ВВП кв/кв 1.1% 3 кв. 2025 1.1% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Зарегистрированный уровень безработицы 6.7% нояб. 2025 6.8% Месяц
Уровень безработицы 8.2% нояб. 2025 8.9% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 2.3% нояб. 2025 3.1% Месяц
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс потребительских цен г/г -0.2% нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс потребительских цен м/м 2.3% нояб. 2025 3.1% Месяц
Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой г/г 2.3% нояб. 2025 3.1% Месяц
Индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м -0.2% нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс цен производителей г/г -1.4% нояб. 2025 0.4% Месяц
Индекс цен производителей м/м 1.2% нояб. 2025 0.4% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Выдача займов домохозяйствам г/г 1500.0% окт. 2025 4900.0% Месяц
Выдача займов нефинансовым корпорациям г/г 3.0% окт. 2025 2.5% Месяц
Денежная масса M3 г/г N/D окт. 2025 4.0% Месяц
Решение Банка Швеции по процентной ставке 1.75% 1.75%
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Баланс внешней торговли товарами Kr​1.5 млрд окт. 2025 Kr​4.9 млрд Месяц
Счет текущих операций Kr​93.2 млрд 3 кв. 2025 Kr​98.0 млрд Квартал
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Изменение товарно-материальных запасов Kr​3.465 млрд 3 кв. 2025 Kr​2.327 млрд Квартал
Изменение товарных запасов в промышленности Kr​1.516 млрд 1 кв. 2021 Kr​-5.775 млрд Квартал
Индекс делового доверия 107.4 дек. 2025 105.5 Месяц
Индекс доверия в производственном секторе 103.8 дек. 2025 100.8 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Silf/Swedbank 54.6 нояб. 2025 55.0 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank 59.1 нояб. 2025 55.4 Месяц
Индикатор тенденций в экономике 103.7 дек. 2025 101.5 Месяц
Использование производственных мощностей кв/кв -0.2% 3 кв. 2025 0.8% Квартал
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank 57.8 нояб. 2025 55.6 Месяц
Новые промышленные заказы г/г 12.1% окт. 2025 6.7% Месяц
Новые промышленные заказы м/м 6.7% окт. 2025 4.7% Месяц
Проиводство в частном секторе г/г 111.4% окт. 2025 103.2% Месяц
Проиводство в частном секторе м/м 102.1% окт. 2025 101.4% Месяц
Промышленное производство г/г 6.1% окт. 2025 14.3% Месяц
Промышленное производство м/м -6.6% окт. 2025 5.0% Месяц
Товарно-материальные запасы кв/кв 0.7% 1 кв. 2024 -1.5% Квартал
Товарные запасы в промышленности кв/кв 0.6% 1 кв. 2021 -2.2% Квартал
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей 95.8 дек. 2025 95.7 Месяц
Инфляционные ожидания 7.0% дек. 2025 7.1% Месяц
Потребление домохозяйств г/г 2.3% окт. 2025 3.6% Месяц
Потребление домохозяйств м/м -0.9% окт. 2025 0.5% Месяц
Розничные продажи г/г 5.6% нояб. 2025 3.5% Месяц
Розничные продажи м/м 1.1% нояб. 2025 -0.2% Месяц