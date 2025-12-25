Индекс потребительских цен в Австралии, кв/кв (Consumer Price Index (CPI) q/q) отражает изменение цен на товары и услуги с точки зрения потребителя в отчетном квартале по сравнению с предыдущим.

ИПЦ отражает изменения цен в фиксированной корзине на основе средних расходов домохозяйств. Корзина состоит из групп товаров и услуг, на долю которых приходится большая доля расходов домохозяйств. Состав потребительской корзины определяется на основе опроса выборки из 8 000 домохозяйств в 8 крупнейших городах страны. Позиции в ней ранжированы по весовой значимости. На данный момент корзина состоит из 11 групп (например: Продукты питания и безалкогольные напитки; Здоровье; Одежда и обувь), разделенных на 33 подгруппы (например: Фрукты и овощи, Обувь, Медицинские и стоматологические услуги) и 87 классов расходов (например: Фрукты, Пиво, Стоматологические услуги).

Данные о розничных ценах собираются в различных торговых точках (супермаркеты, гостиницы, универмаги, автосалоны, предприятия сферы услуг) и в интернет-магазинах. В цену для расчета ИПЦ включены все налоги. В итоге ежеквартально ИПЦ рассчитывается по почти 900 000 наборам ценовых данных.

ИПЦ – не абсолютный, а относительный показатель. Он отражает изменение цены по отношению к базисному году (в настоящее время за базис принят период 2011/12 гг). Значение индекса за базисный год принимается равным 100. Таким образом, если абсолютное значение индекса равно 110, это значит, что по сравнению с базисным периодом оно выросло на 10%.

Индекс используется правительством и экономистами для оценки инфляции в австралийской экономике. Потребительская инфляция – важный фактор влияния на развитие экономической и финансовой системы страны. Основываясь в том числе и на поведении индекса потребительских цен, Резервный Банк Австралии принимает решения об изменении процентной ставки регулятора. Поэтому рост индекса может положительно повлиять на котировки австралийского доллара.

График последних значений: