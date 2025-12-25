Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета (Michigan Current Conditions) демонстрирует, как американские потребители оценивают текущие экономические условия в стране. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.

Для расчета индекса текущих настроений потребителей задаются, в том числе, следующие два вопроса:

Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?

Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 2,6424 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить краткосрочную перспективу потребительского спроса – а значит, и инфляции, и экономического роста. Если индекс растет – значит, американские домохозяйства тратят деньги, спрос увеличивается, потребительская активность расширяется и двигает вперед и инфляцию, и экономику страны в целом. И напротив, если индекс падает – это может стать опережающим показателем замедления экономики.

Рост индекса может положительно отразиться на котировках американского доллара.

График последних значений: