Индекс текущих настроений потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Current Conditions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Мичиганский университет (University of Michigan)
Сектор:
Потребитель
Низкая 50.4 50.7
50.7
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
53.6
50.4
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета (Michigan Current Conditions) демонстрирует, как американские потребители оценивают текущие экономические условия в стране. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.

Для расчета индекса текущих настроений потребителей задаются, в том числе, следующие два вопроса:

  • Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?
  • Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок?

Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 2,6424 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).

Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить краткосрочную перспективу потребительского спроса – а значит, и инфляции, и экономического роста. Если индекс растет – значит, американские домохозяйства тратят деньги, спрос увеличивается, потребительская активность расширяется и двигает вперед и инфляцию, и экономику страны в целом. И напротив, если индекс падает – это может стать опережающим показателем замедления экономики.

Рост индекса может положительно отразиться на котировках американского доллара.

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс текущих настроений потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Current Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
50.4
50.7
50.7
дек. 2025 предв.
50.7
50.6
51.1
нояб. 2025
51.1
52.3
52.3
нояб. 2025 предв.
52.3
61.3
58.6
окт. 2025
58.6
61.0
61.0
окт. 2025 предв.
61.0
58.8
60.4
сент. 2025
60.4
61.2
61.2
сент. 2025 предв.
61.2
61.3
61.7
авг. 2025
61.7
60.9
60.9
авг. 2025 предв.
60.9
67.9
68.0
июль 2025
68.0
66.8
66.8
июль 2025 предв.
66.8
61.1
64.8
июнь 2025
64.8
63.7
63.7
июнь 2025 предв.
63.7
62.2
58.9
май 2025
58.9
57.6
57.6
май 2025 предв.
57.6
57.4
59.8
апр. 2025
59.8
56.5
56.5
апр. 2025 предв.
56.5
62.9
63.8
март 2025
63.8
63.5
63.5
март 2025 предв.
63.5
72.3
65.7
февр. 2025
65.7
68.7
68.7
февр. 2025 предв.
68.7
76.4
74.0
янв. 2025
74.0
77.9
77.9
янв. 2025 предв.
77.9
77.6
75.1
дек. 2024
75.1
77.7
77.7
дек. 2024 предв.
77.7
65.7
63.9
нояб. 2024
63.9
64.4
64.4
нояб. 2024 предв.
64.4
63.0
64.9
окт. 2024
64.9
62.7
62.7
окт. 2024 предв.
62.7
64.8
63.3
сент. 2024
63.3
62.9
62.9
сент. 2024 предв.
62.9
61.6
61.3
авг. 2024
61.3
60.9
60.9
авг. 2024 предв.
60.9
61.9
62.7
июль 2024
62.7
64.1
64.1
июль 2024 предв.
64.1
69.2
65.9
июнь 2024
65.9
62.5
62.5
июнь 2024 предв.
62.5
67.1
69.6
май 2024
69.6
68.8
68.8
май 2024 предв.
68.8
76.3
79.0
апр. 2024
79.0
79.3
79.3
апр. 2024 предв.
79.3
84.0
82.5
март 2024
82.5
79.4
79.4
март 2024 предв.
79.4
75.3
79.4
февр. 2024
79.4
81.5
81.5
февр. 2024 предв.
81.5
83.1
81.9
янв. 2024
81.9
83.3
83.3
янв. 2024 предв.
83.3
76.2
73.3
дек. 2023
73.3
74.0
74.0
дек. 2023 предв.
74.0
67.4
68.3
