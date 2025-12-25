Экономический календарь
Индекс текущих настроений потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Current Conditions)
|Низкая
|50.4
|50.7
|
50.7
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|53.6
|
50.4
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета (Michigan Current Conditions) демонстрирует, как американские потребители оценивают текущие экономические условия в стране. Он рассчитывается ежемесячно на основе телефонного опроса минимум 500 американских домохозяйств, который Мичиганский университет проводит для расчета этого и еще 4 индексов.
Для расчета индекса текущих настроений потребителей задаются, в том числе, следующие два вопроса:
- Финансовые условия ваши и вашей семьи сегодня стали лучше, хуже, чем год назад или не изменились?
- Как вы думаете, сейчас подходящее время для покупки крупных предметов домашнего обихода и вообще крупных покупок?
Ответы на каждый из этих вопросов подсчитываются: от процента положительных ответов отнимается процент отрицательных, к получившемуся значению прибавляется 100. Получившиеся значения складываются и делятся на 2,6424 (значение за базисный период), после чего к получившейся цифре прибавляется 2 (константа поправки на состав выборки).
Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета позволяет оценить краткосрочную перспективу потребительского спроса – а значит, и инфляции, и экономического роста. Если индекс растет – значит, американские домохозяйства тратят деньги, спрос увеличивается, потребительская активность расширяется и двигает вперед и инфляцию, и экономику страны в целом. И напротив, если индекс падает – это может стать опережающим показателем замедления экономики.
Рост индекса может положительно отразиться на котировках американского доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс текущих настроений потребителей в США от Мичиганского университета (University of Michigan United States Current Conditions)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
