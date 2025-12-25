КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Сектор:
Рынки
Средняя N/D
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions) еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на индекс Nasdaq 100, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по индексу Nasdaq 100 в США.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
16 дек. 2025
N/D
9 дек. 2025
N/D
2 дек. 2025
N/D
25 нояб. 2025
N/D
18 нояб. 2025
N/D
10 нояб. 2025
N/D
4 нояб. 2025
N/D
28 окт. 2025
N/D
21 окт. 2025
N/D
14 окт. 2025
N/D
7 окт. 2025
N/D
30 сент. 2025
N/D
23.4 тыс
23 сент. 2025
23.4 тыс
17.8 тыс
16 сент. 2025
17.8 тыс
25.5 тыс
9 сент. 2025
25.5 тыс
15.4 тыс
2 сент. 2025
15.4 тыс
36.1 тыс
26 авг. 2025
36.1 тыс
33.8 тыс
19 авг. 2025
33.8 тыс
42.3 тыс
12 авг. 2025
42.3 тыс
33.8 тыс
5 авг. 2025
33.8 тыс
35.0 тыс
29 июл. 2025
35.0 тыс
30.7 тыс
22 июл. 2025
30.7 тыс
34.9 тыс
15 июл. 2025
34.9 тыс
31.2 тыс
8 июл. 2025
31.2 тыс
27.1 тыс
1 июл. 2025
27.1 тыс
16.5 тыс
24 июн. 2025
16.5 тыс
15.7 тыс
17 июн. 2025
15.7 тыс
17.7 тыс
10 июн. 2025
17.7 тыс
14.7 тыс
3 июн. 2025
14.7 тыс
17.0 тыс
27 мая 2025
17.0 тыс
14.5 тыс
20 мая 2025
14.5 тыс
19.5 тыс
13 мая 2025
19.5 тыс
32.8 тыс
6 мая 2025
32.8 тыс
30.9 тыс
29 апр. 2025
30.9 тыс
37.7 тыс
22 апр. 2025
37.7 тыс
31.8 тыс
15 апр. 2025
31.8 тыс
24.3 тыс
8 апр. 2025
24.3 тыс
15.2 тыс
1 апр. 2025
15.2 тыс
8.7 тыс
25 мар. 2025
8.7 тыс
23.0 тыс
18 мар. 2025
23.0 тыс
22.7 тыс
11 мар. 2025
22.7 тыс
21.8 тыс
4 мар. 2025
21.8 тыс
25.8 тыс
25 февр. 2025
25.8 тыс
9.8 тыс
18 февр. 2025
9.8 тыс
13.4 тыс
11 февр. 2025
13.4 тыс
19.0 тыс
4 февр. 2025
19.0 тыс
30.7 тыс
28 янв. 2025
30.7 тыс
18.5 тыс
21 янв. 2025
18.5 тыс
10.5 тыс
14 янв. 2025
10.5 тыс
18.8 тыс
7 янв. 2025
18.8 тыс
27.2 тыс
1234567
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания