Экономический календарь
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)
|Средняя
|N/D
|
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions) еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по фьючерсам на индекс Nasdaq 100, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по индексу Nasdaq 100 в США.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)".
