Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности Италии.

Индекс рассчитывается по результатам опроса лиц старше 18 лет. Опросник содержит девять вопросов, которые позволяют оценить оптимизм или пессимизм потребителей. Участники опроса указывают свои оценки и ожидания в отношении общей экономической ситуации в Италии, ожидания в отношении безработицы, оценки и ожидания в отношении финансового положения домохозяйств, текущие возможности и перспектива сбережений, возможность покупки товаров длительного пользования, оценки семейного бюджета. Результаты опроса корректируются с учетом сезонных колебаний.

Это важный индикатор, поскольку с его помощью можно прогнозировать потребительские расходы, которые составляют значительную часть общей экономической активности в Италии. Высокие значения индекса отражают оптимизм потребителей.

Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений: