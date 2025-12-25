КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей в Италии (Italy Consumer Confidence)

Страна:
Италия
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Потребитель
Низкая 96.6 96.3
95.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности Италии.

Индекс рассчитывается по результатам опроса лиц старше 18 лет. Опросник содержит девять вопросов, которые позволяют оценить оптимизм или пессимизм потребителей. Участники опроса указывают свои оценки и ожидания в отношении общей экономической ситуации в Италии, ожидания в отношении безработицы, оценки и ожидания в отношении финансового положения домохозяйств, текущие возможности и перспектива сбережений, возможность покупки товаров длительного пользования, оценки семейного бюджета. Результаты опроса корректируются с учетом сезонных колебаний.

Это важный индикатор, поскольку с его помощью можно прогнозировать потребительские расходы, которые составляют значительную часть общей экономической активности в Италии. Высокие значения индекса отражают оптимизм потребителей.

Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Италии (Italy Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
96.6
96.3
95.0
нояб. 2025
95.0
96.4
97.6
окт. 2025
97.6
96.3
96.8
сент. 2025
96.8
96.3
96.2
авг. 2025
96.2
96.3
97.2
июль 2025
97.2
96.4
96.1
июнь 2025
96.1
96.4
96.5
май 2025
96.5
93.7
92.7
апр. 2025
92.7
96.8
95.0
март 2025
95.0
98.4
98.8
февр. 2025
98.8
100.1
98.2
янв. 2025
98.2
98.4
96.3
дек. 2024
96.3
100.3
96.6
нояб. 2024
96.6
100.5
97.4
окт. 2024
97.4
99.9
98.3
сент. 2024
98.3
98.8
96.1
авг. 2024
96.1
97.9
98.9
июль 2024
98.9
95.8
98.3
июнь 2024
98.3
102.5
96.4
май 2024
96.4
90.2
95.2
апр. 2024
95.2
96.6
96.5
март 2024
96.5
98.5
97.0
февр. 2024
97.0
93.1
96.4
янв. 2024
96.4
108.0
95.8
дек. 2023
106.7
102.6
103.6
нояб. 2023
103.6
103.5
101.6
окт. 2023
101.6
105.9
105.4
сент. 2023
105.4
106.6
106.5
авг. 2023
106.5
107.7
106.7
июль 2023
106.7
106.9
108.6
июнь 2023
108.6
105.3
105.1
май 2023
105.1
105.3
105.5
апр. 2023
105.5
104.5
105.1
март 2023
105.1
102.4
104.0
февр. 2023
104.0
101.6
100.9
янв. 2023
100.9
100.3
102.5
дек. 2022
102.5
94.0
98.1
нояб. 2022
98.1
92.3
90.1
окт. 2022
90.1
96.4
94.8
сент. 2022
94.8
96.5
98.3
авг. 2022
98.3
96.4
94.8
июль 2022
94.8
100.4
98.3
июнь 2022
98.3
101.3
102.7
май 2022
102.7
100.3
100.0
апр. 2022
100.0
106.5
100.8
март 2022
100.8
113.4
112.4
февр. 2022
112.4
116.1
114.2
янв. 2022
114.2
117.8
117.7
дек. 2021
117.7
118.1
117.5
нояб. 2021
117.5
119.2
118.4
