Экономический календарь
Индекс доверия потребителей в Италии (Italy Consumer Confidence)
|Низкая
|96.6
|96.3
|
95.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень потребительской уверенности в экономической активности Италии.
Индекс рассчитывается по результатам опроса лиц старше 18 лет. Опросник содержит девять вопросов, которые позволяют оценить оптимизм или пессимизм потребителей. Участники опроса указывают свои оценки и ожидания в отношении общей экономической ситуации в Италии, ожидания в отношении безработицы, оценки и ожидания в отношении финансового положения домохозяйств, текущие возможности и перспектива сбережений, возможность покупки товаров длительного пользования, оценки семейного бюджета. Результаты опроса корректируются с учетом сезонных колебаний.
Это важный индикатор, поскольку с его помощью можно прогнозировать потребительские расходы, которые составляют значительную часть общей экономической активности в Италии. Высокие значения индекса отражают оптимизм потребителей.
Что касается интерпретации для торговли, значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для курса евро, а значения ниже прогнозируемых — негативными.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей в Италии (Italy Consumer Confidence)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
