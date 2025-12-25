Экономический календарь
Решение Банка Японии по процентной ставке (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)
|Высокая
|0.8%
|
0.5%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
0.8%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Решение Банка Японии по процентной ставке (BoJ Interest Rate Decision) выносится 8 раз в год. Процентная ставка регулятора — это ставка, по которой он выдает кредиты коммерческим банкам. Установление процентной ставки регулятора — один из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого Банк Японии регулирует силу своей валюты. Решение об уровне процентной ставки выносится членами правления Банка Японии.
При неблагоприятном состоянии экономики процентные ставки снижаются, а при благоприятных условиях — повышаются. Несколько лет назад Банк установил отрицательную ставку в связи с неблагоприятным состоянием экономики. Из-за долгосрочной рецессии, которую называют "потерянные 20 лет", Япония поддерживает долгосрочное смягчение денежно-кредитной политики.
Трейдеры внимательно следят за изменениями процентных ставок, так как краткосрочные процентные ставки являются основным фактором, позволяющим оценить стоимость валюты.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Решение Банка Японии по процентной ставке (Bank of Japan (BoJ) Interest Rate Decision)".
