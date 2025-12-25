Решение Банка Японии по процентной ставке (BoJ Interest Rate Decision) выносится 8 раз в год. Процентная ставка регулятора — это ставка, по которой он выдает кредиты коммерческим банкам. Установление процентной ставки регулятора — один из основных инструментов монетарной политики, с помощью которого Банк Японии регулирует силу своей валюты. Решение об уровне процентной ставки выносится членами правления Банка Японии.

При неблагоприятном состоянии экономики процентные ставки снижаются, а при благоприятных условиях — повышаются. Несколько лет назад Банк установил отрицательную ставку в связи с неблагоприятным состоянием экономики. Из-за долгосрочной рецессии, которую называют "потерянные 20 лет", Япония поддерживает долгосрочное смягчение денежно-кредитной политики.

Трейдеры внимательно следят за изменениями процентных ставок, так как краткосрочные процентные ставки являются основным фактором, позволяющим оценить стоимость валюты.

График последних значений: