Коэффициент использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA (EIA Refinery Utilization Rate Change) отражает использование всех установок по перегонке сырой нефти и рассчитывается как общий объемах поставки нефти деленный на последнюю сообщенную месячную рабочую мощность. К общей рабочей мощности относятся все нефтеперерабатывающие установки, которые находятся в эксплуатации, а также те, которые на отчетный момент не эксплуатируются, но могут быть введены в эксплуатацию в течение 30 дней.
Данные для расчета индекса собираются на основе еженедельного отчета. Для составления выборки предприятий используется метод отсечения, при котором компании ранжируются от самых крупных к мелким на основе объемов, указанных в предыдущих отчетах. Компании добавляются в выборку начиная с крупнейшей таким образом, чтобы были покрыты примерно 90% от общего объема перерабатываемой нефти. Данные собираются по факсу или по сети интернет с использованием шифрованных каналов связи, а затем обрабатываются в автоматическом режиме.
В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.
Рост коэффициента использования мощностей отражает положительные тенденции в сфере нефтепереработки, однако сам по себе индикатор редко оказывает заметные влияния на котировки доллара США.
