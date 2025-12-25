КалендарьРазделы

Индекс доверия потребителей во Франции (France Consumer Confidence Index)

Страна:
Франция
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики и экономических исследований (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Сектор:
Потребитель
Низкая 89 91
90
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
86
89
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс доверия потребителей (Consumer Confidence Index) отражает уровень ожиданий физических лиц в отношении экономической активности. Он рассчитывается по результатам ежемесячного опроса домохозяйств, в который входит мнение потребителей по следующим вопросам: общая экономическая ситуация во Франции, собственное финансовое состояние респондентов, а также их намерения с точки зрения экономии и затрат. Участники опроса дают оценку о тенденциях за предыдущие двенадцать месяцев и прогноз на будущие двенадцать месяцев. По индексу доверия потребителей оценивается краткосрочная перспектива развития экономики Франции.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс доверия потребителей во Франции (France Consumer Confidence Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
89
91
90
окт. 2025
90
91
88
сент. 2025
87
84
87
авг. 2025
87
91
88
июль 2025
89
87
88
июнь 2025
88
87
88
май 2025
88
91
91
апр. 2025
92
93
92
март 2025
92
91
93
февр. 2025
93
94
92
янв. 2025
92
88
89
дек. 2024
89
89
90
нояб. 2024
90
94
93
окт. 2024
94
96
95
сент. 2024
95
93
93
авг. 2024
92
93
91
июль 2024
91
88
90
июнь 2024
89
89
90
май 2024
90
91
90
апр. 2024
90
93
91
март 2024
91
89
90
февр. 2024
89
93
91
янв. 2024
91
88
89
дек. 2023
89
84
88
нояб. 2023
87
81
84
окт. 2023
84
81
83
сент. 2023
83
82
85
авг. 2023
85
82
85
июль 2023
85
83
85
июнь 2023
85
84
83
май 2023
83
85
83
апр. 2023
83
84
82
март 2023
81
84
82
февр. 2023
82
83
83
янв. 2023
80
84
81
дек. 2022
82
83
83
нояб. 2022
83
82
82
окт. 2022
82
80
79
сент. 2022
79
81
82
авг. 2022
82
80
80
июль 2022
80
80
82
июнь 2022
82
83
85
май 2022
86
86
87
апр. 2022
88
93
90
март 2022
91
99
97
февр. 2022
98
100
99
янв. 2022
99
100
100
дек. 2021
100
100
98
нояб. 2021
99
100
99
окт. 2021
99
101
101
