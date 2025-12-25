Индекс производственной активности от ФРБ Далласа (Dallas Fed Manufacturing Index) выпускается каждый месяц. Он отражает условия ведения бизнеса и активность в производственной сфере Техаса.

Индекс рассчитывается на основе опроса более 100 крупных компаний-производителей региона. Руководители компаний отвечают на вопросы о том, как изменились условия их работы по ряду показателей: производство, новые заказы, занятость, цены в текущем месяце и прогнозы на ближайшие 6 месяцев. Также им предлагается охарактеризовать общую деловую активность. Участники опроса дают не абсолютные, а относительные характеристики: выросли показатели, снизились или остались на прежнем уровне.

На основе ответов рассчитываются отдельные индексы для каждого показателя. Расчет индекса производится путем вычитания процента респондентов, сообщивших о снижении, из процента сообщивших о росте показателя. Таким образом, если значение индекса положительное, это значит, что большая часть компаний сообщила об улучшении условий ведения бизнеса. Значения индексов корректируются с учетом сезонных колебаний.

Техас вносит существенный вклад в экономику страны: он второй после Калифорнии по промышленному производству и первый по объему экспорта. 9,5% от всего объема производства США сосредоточено именно здесь. Поэтому индекс производственной активности от ФРБ Далласа может служить опережающим показателем здоровья всей экономики США. Его ключевые показатели зачастую тесно коррелируют с общенациональными.

Рост производственной активности — благоприятный фактор для экономического роста. Поэтому повышение индекса производственной активности от ФРБ Далласа может положительно повлиять на котировки доллара.

График последних значений: