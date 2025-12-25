Экономический календарь
Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласa (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
|Низкая
|N/D
|-6.3
|
-5.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс производственной активности от ФРБ Далласа (Dallas Fed Manufacturing Index) выпускается каждый месяц. Он отражает условия ведения бизнеса и активность в производственной сфере Техаса.
Индекс рассчитывается на основе опроса более 100 крупных компаний-производителей региона. Руководители компаний отвечают на вопросы о том, как изменились условия их работы по ряду показателей: производство, новые заказы, занятость, цены в текущем месяце и прогнозы на ближайшие 6 месяцев. Также им предлагается охарактеризовать общую деловую активность. Участники опроса дают не абсолютные, а относительные характеристики: выросли показатели, снизились или остались на прежнем уровне.
На основе ответов рассчитываются отдельные индексы для каждого показателя. Расчет индекса производится путем вычитания процента респондентов, сообщивших о снижении, из процента сообщивших о росте показателя. Таким образом, если значение индекса положительное, это значит, что большая часть компаний сообщила об улучшении условий ведения бизнеса. Значения индексов корректируются с учетом сезонных колебаний.
Техас вносит существенный вклад в экономику страны: он второй после Калифорнии по промышленному производству и первый по объему экспорта. 9,5% от всего объема производства США сосредоточено именно здесь. Поэтому индекс производственной активности от ФРБ Далласа может служить опережающим показателем здоровья всей экономики США. Его ключевые показатели зачастую тесно коррелируют с общенациональными.
Рост производственной активности — благоприятный фактор для экономического роста. Поэтому повышение индекса производственной активности от ФРБ Далласа может положительно повлиять на котировки доллара.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласa (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
