Гармонизированный индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)

Страна:
Испания
EUR, Евро
Источник:
Национальный институт статистики (National Institute of Statistics)
Сектор:
Цены
Низкая 0.0% 0.0%
0.0%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
0.5%
0.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m) — это статистический индикатор, который направлен на то, чтобы предложить общую единицу измерения инфляции, позволяющую осуществлять сравнения между разными странами в заданном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Гармонизированный индекс потребительских цен очень схож с Индексом потребительских цен по методологии и процессом выполнения, откуда они и позаимствованы. Благодаря этому читатель сможет найти детали о методологии, аспектах, относящихся к характеристикам статистического процесса (единицы измерения, вид и частота сбора), а также план и периодичность публикации в рамках методологии расчета CPI.

Сбор данных о ценах производится посредством опросника, создаваемого автоматически для каждого учреждения. Интервьюер отмечает в указанном документе цены на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, также как и сферу распространения этих товаров и услуг. Каждый интервьюер посещает одно место, за исключением гипермаркетов и торговых центров. В месяц обрабатывается примерно 220000 цен, полученных в результате опроса. Полученные цены в дальнейшем обрабатываются в Центральных отделах, где подготавливаются индексы и соответствующие обменные курсы, которые затем публикуются в течение двух первых недель следующего месяца. Также, как и в большинстве стран Европейского союза (ЕС), выборка цен, которые включаются в подсчет Индекса потребительских цен, осуществляется в установленном порядке, поэтому исключается фактор вероятности, придерживаясь характеристик анализируемого населения.

В каждой стране гармонизированный индекс потребительских цен пытается охватить весь спектр товаров и услуг, но учитываются только те, весовой коэффициент которых превышает 1/1000 от общей суммы потребительской корзины страны. Во всех странах было необходимо провести определенные поправки для достижения желаемого уровня сопоставимости, что было достигнуто путем включения или исключения определенных групп товаров.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Гармонизированный индекс потребительских цен Испании м/м (Spain Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
0.0%
0.0%
0.0%
нояб. 2025 предв.
0.0%
0.4%
0.5%
окт. 2025
0.5%
0.5%
0.5%
окт. 2025 предв.
0.5%
0.2%
0.2%
сент. 2025
0.2%
0.1%
0.1%
сент. 2025 предв.
0.1%
0.5%
0.0%
авг. 2025
0.0%
0.0%
0.0%
авг. 2025 предв.
0.0%
0.3%
-0.3%
июль 2025
-0.3%
-0.4%
-0.4%
июль 2025 предв.
-0.4%
0.1%
0.7%
июнь 2025
0.7%
0.6%
0.6%
июнь 2025 предв.
0.6%
0.0%
0.0%
май 2025
0.0%
-0.1%
-0.1%
май 2025 предв.
-0.1%
0.3%
0.6%
апр. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
апр. 2025 предв.
0.6%
0.7%
0.7%
март 2025
0.7%
0.7%
0.7%
март 2025 предв.
0.7%
0.2%
0.4%
февр. 2025
0.4%
0.4%
0.4%
февр. 2025 предв.
0.4%
0.0%
-0.1%
янв. 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
янв. 2025 предв.
-0.1%
0.0%
0.4%
дек. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
дек. 2024 предв.
0.4%
-0.2%
0.0%
нояб. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
нояб. 2024 предв.
0.0%
0.1%
0.4%
окт. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
окт. 2024 предв.
0.4%
-0.2%
-0.1%
сент. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
сент. 2024 предв.
-0.1%
0.8%
0.0%
авг. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
авг. 2024 предв.
0.0%
-0.3%
-0.7%
июль 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
июль 2024 предв.
-0.7%
0.3%
0.4%
июнь 2024
0.4%
0.3%
0.3%
июнь 2024 предв.
0.3%
-0.2%
0.2%
май 2024
0.2%
0.2%
0.2%
май 2024 предв.
0.2%
-0.3%
0.6%
апр. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
апр. 2024 предв.
0.6%
0.9%
1.4%
март 2024
1.4%
1.3%
1.3%
март 2024 предв.
1.3%
0.4%
февр. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
февр. 2024 предв.
0.4%
-0.9%
-0.2%
янв. 2024
-0.2%
0.0%
0.0%
дек. 2023 предв.
0.0%
0.2%
-0.5%
нояб. 2023
-0.5%
-0.6%
-0.6%
нояб. 2023 предв.
-0.6%
0.1%
0.3%
окт. 2023
0.3%
0.3%
0.3%
окт. 2023 предв.
0.3%
0.1%
0.6%
