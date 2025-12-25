Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Франции
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|Уровень безработицы
|7.7%
|3 кв. 2025
|7.6%
|Квартал
|Индекс потребительских цен г/г
|0.9%
|нояб. 2025
|0.9%
|Месяц
|Торговый баланс
|€-3.918 млрд
|окт. 2025
|€-6.347 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей м/м, Предыдущее: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей г/г, Предыдущее: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT, Предыдущее: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
Экономические индикаторы
|Рынки
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT
|3.380%
|3.430%
|Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF
|2.146%
|2.148%
|Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT
|2.340%
|2.220%
|Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF
|2.079%
|2.088%
|Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT
|2.760%
|2.630%
|Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF
|2.117%
|2.103%
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|0.9%
|3 кв. 2025
|0.9%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.5%
|3 кв. 2025
|0.5%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв
|0.0%
|3 кв. 2025
|-0.3%
|Квартал
|Общее число безработных
|3082.0 тыс
|сент. 2025
|3021.8 тыс
|Месяц
|Уровень безработицы
|7.7%
|3 кв. 2025
|7.6%
|Квартал
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Гармонизированный индекс потребительских цен г/г
|0.8%
|нояб. 2025
|0.8%
|Месяц
|Гармонизированный индекс потребительских цен м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|-0.2%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|0.9%
|нояб. 2025
|0.9%
|Месяц
|Индекс потребительских цен м/м
|-0.2%
|нояб. 2025
|-0.1%
|Месяц
|Индекс цен производителей м/м
|0.0%
|нояб. 2025
|-0.1%
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта
|€55.648 млрд
|окт. 2025
|€58.314 млрд
|Месяц
|Объем экспорта
|€51.730 млрд
|окт. 2025
|€51.967 млрд
|Месяц
|Счет текущих операций
|€-3.1 млрд
|май 2025
|€-6.6 млрд
|Месяц
|Торговый баланс
|€-3.918 млрд
|окт. 2025
|€-6.347 млрд
|Месяц
|Правительство
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Баланс государственного бюджета
|€-136.2 млрд
|окт. 2025
|€-155.4 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс делового климата
|102
|дек. 2025
|98
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|47.8
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|51.4
|Месяц
|Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global
|43.6
|нояб. 2025
|39.8
|Месяц
|Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|N/D
|дек. 2025
|50.4
|Месяц
|Прогноз инвестиций в промышленность
|10.0%
|3 кв. 2021
|10.0%
|Квартал
|Промышленное производство м/м
|0.7%
|окт. 2025
|0.2%
|Месяц
|Число регистраций новых автомобилей г/г
|-0.3%
|нояб. 2025
|2.9%
|Месяц
|Число регистраций новых автомобилей м/м
|-4.7%
|нояб. 2025
|-0.6%
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс доверия потребителей
|89
|нояб. 2025
|90
|Месяц
|Потребительские расходы м/м
|0.4%
|окт. 2025
|0.3%
|Месяц