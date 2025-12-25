КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Экономический календарь и индикаторы Франции

Обзор

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
Уровень безработицы 7.7% 3 кв. 2025 7.6% Квартал
Индекс потребительских цен г/г 0.9% нояб. 2025 0.9% Месяц
Торговый баланс €​-3.918 млрд окт. 2025 €​-6.347 млрд Месяц

Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, EUR, Рождество
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF, Предыдущее: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей м/м, Предыдущее: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, Число регистраций новых автомобилей г/г, Предыдущее: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT, Предыдущее: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global

Экономические индикаторы

Рынки Последний Период Предыдущий Частота
Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT 3.380% 3.430%
Аукцион по размещению 12-месячных векселей BTF 2.146% 2.148%
Аукцион по размещению 3-летних облигаций OAT 2.340% 2.220%
Аукцион по размещению 3-месячных векселей BTF 2.079% 2.088%
Аукцион по размещению 5-летних облигаций OAT 2.760% 2.630%
Аукцион по размещению 6-месячных векселей BTF 2.117% 2.103%
ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 0.9% 3 кв. 2025 0.9% Квартал
ВВП кв/кв 0.5% 3 кв. 2025 0.5% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе кв/кв 0.0% 3 кв. 2025 -0.3% Квартал
Общее число безработных 3082.0 тыс сент. 2025 3021.8 тыс Месяц
Уровень безработицы 7.7% 3 кв. 2025 7.6% Квартал
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Гармонизированный индекс потребительских цен г/г 0.8% нояб. 2025 0.8% Месяц
Гармонизированный индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 -0.2% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 0.9% нояб. 2025 0.9% Месяц
Индекс потребительских цен м/м -0.2% нояб. 2025 -0.1% Месяц
Индекс цен производителей м/м 0.0% нояб. 2025 -0.1% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта €​55.648 млрд окт. 2025 €​58.314 млрд Месяц
Объем экспорта €​51.730 млрд окт. 2025 €​51.967 млрд Месяц
Счет текущих операций €​-3.1 млрд май 2025 €​-6.6 млрд Месяц
Торговый баланс €​-3.918 млрд окт. 2025 €​-6.347 млрд Месяц
Правительство Последний Период Предыдущий Частота
Баланс государственного бюджета €​-136.2 млрд окт. 2025 €​-155.4 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс делового климата 102 дек. 2025 98 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от S&P Global N/D дек. 2025 47.8 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global N/D дек. 2025 51.4 Месяц
Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global 43.6 нояб. 2025 39.8 Месяц
Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global N/D дек. 2025 50.4 Месяц
Прогноз инвестиций в промышленность 10.0% 3 кв. 2021 10.0% Квартал
Промышленное производство м/м 0.7% окт. 2025 0.2% Месяц
Число регистраций новых автомобилей г/г -0.3% нояб. 2025 2.9% Месяц
Число регистраций новых автомобилей м/м -4.7% нояб. 2025 -0.6% Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Индекс доверия потребителей 89 нояб. 2025 90 Месяц
Потребительские расходы м/м 0.4% окт. 2025 0.3% Месяц