Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC (CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions) — еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами, который отражает разницу между общим объемом длинных и коротких позиций по южноафриканскому рэнду, существующих на рынке и открытых некоммерческими трейдерами (спекулянтами). В отчете рассматриваются только американские фьючерсные рынки (Чикагская и Нью-Йоркская биржи). Таким образом, показатель представляет собой чистый объем длинных позиций по ZAR в США.

Трейдер классифицируется как некоммерческий, если его позиции открываются НЕ с целью хеджирования на фьючерсных рынках или рынках опционов. В эту группу входят лишь спекулятивные операции. Один и тот же трейдер может быть определен как коммерческий в части одних активов и некоммерческий – в части других. Всё это отражается в отчетах CFTC.

CFTC публикует свои отчеты о совершившихся сделках и открытых позициях (COT – Commitments of Traders), чтобы помочь трейдерам и аналитикам понять динамику рынка. Эти отчеты составляются на основе данных о позициях, предоставленных FCM-брокерами, клиринговыми компаниями, валютными биржами. Аналитический отдел CFTC только предоставляет данные, но не объясняет причин, по которым складывается то или иное соотношение позиций.

Рост объема длинных спекулятивных позиций по южноафриканскому рэнду косвенно свидетельствует об увеличении активности на рынке этой валюты, однако прямого влияния на ее цену не оказывает в силу небольшого объема представленных данных, по сравнению с мировым масштабом.

График последних значений: