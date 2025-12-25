Экономический календарь
Экономический календарь и индикаторы Гонконга
Обзор
|Индикатор
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП кв/кв
|0.7%
|3 кв. 2025
|0.7%
|Квартал
|Уровень безработицы за 3 месяца
|3.8%
|нояб. 2025
|3.8%
|Месяц
|Индекс потребительских цен г/г
|1.2%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Торговый баланс
|HK$-39.900 млрд
|окт. 2025
|HK$-50.200 млрд
|Месяц
Экономический календарь
Время,
Валюта
Событие
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
2025.12.25 00:00, HKD, Рождество
2025.12.26 00:00, HKD, Первый будний день после Рождества
2025.12.29 08:30, HKD, Объем экспорта г/г, Прогноз: 15.5%, Предыдущее: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Объем импорта г/г, Прогноз: 16.2%, Предыдущее: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Торговый баланс, Прогноз: HK$-33.725 млрд, Предыдущее: HK$-39.900 млрд
2025.12.31 08:30, HKD, Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Розничные продажи г/г, Прогноз: 5.6%, Предыдущее: 6.9%
Экономические индикаторы
|ВВП
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|ВВП г/г
|3.8%
|3 кв. 2025
|3.8%
|Квартал
|ВВП кв/кв
|0.7%
|3 кв. 2025
|0.7%
|Квартал
|Труд
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Уровень безработицы за 3 месяца
|3.8%
|нояб. 2025
|3.8%
|Месяц
|Цены
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс потребительских цен г/г
|1.2%
|нояб. 2025
|1.2%
|Месяц
|Деньги
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Валютные резервы
|$429.4 млрд
|нояб. 2025
|$426.1 млрд
|Месяц
|Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г
|4.5%
|сент. 2025
|4.0%
|Месяц
|Торговля
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Объем импорта г/г
|18.3%
|окт. 2025
|13.6%
|Месяц
|Объем экспорта г/г
|17.5%
|окт. 2025
|16.1%
|Месяц
|Торговый баланс
|HK$-39.900 млрд
|окт. 2025
|HK$-50.200 млрд
|Месяц
|Бизнес
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global
|52.9
|нояб. 2025
|51.2
|Месяц
|Потребитель
|Последний
|Период
|Предыдущий
|Частота
|Розничные продажи г/г
|6.9%
|окт. 2025
|5.9%
|Месяц