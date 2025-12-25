КалендарьРазделы

Экономический календарь и индикаторы Гонконга

Индикатор Последний Период Предыдущий Частота
ВВП кв/кв 0.7% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Уровень безработицы за 3 месяца 3.8% нояб. 2025 3.8% Месяц
Индекс потребительских цен г/г 1.2% нояб. 2025 1.2% Месяц
Торговый баланс HK$​-39.900 млрд окт. 2025 HK$​-50.200 млрд Месяц

2025.12.25 00:00, HKD, Рождество
2025.12.26 00:00, HKD, Первый будний день после Рождества
2025.12.29 08:30, HKD, Объем экспорта г/г, Прогноз: 15.5%, Предыдущее: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Объем импорта г/г, Прогноз: 16.2%, Предыдущее: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Торговый баланс, Прогноз: HK$​-33.725 млрд, Предыдущее: HK$​-39.900 млрд
2025.12.31 08:30, HKD, Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г, Прогноз: 3.9%, Предыдущее: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Розничные продажи г/г, Прогноз: 5.6%, Предыдущее: 6.9%

Экономические индикаторы

ВВП Последний Период Предыдущий Частота
ВВП г/г 3.8% 3 кв. 2025 3.8% Квартал
ВВП кв/кв 0.7% 3 кв. 2025 0.7% Квартал
Труд Последний Период Предыдущий Частота
Уровень безработицы за 3 месяца 3.8% нояб. 2025 3.8% Месяц
Цены Последний Период Предыдущий Частота
Индекс потребительских цен г/г 1.2% нояб. 2025 1.2% Месяц
Деньги Последний Период Предыдущий Частота
Валютные резервы $​429.4 млрд нояб. 2025 $​426.1 млрд Месяц
Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г 4.5% сент. 2025 4.0% Месяц
Торговля Последний Период Предыдущий Частота
Объем импорта г/г 18.3% окт. 2025 13.6% Месяц
Объем экспорта г/г 17.5% окт. 2025 16.1% Месяц
Торговый баланс HK$​-39.900 млрд окт. 2025 HK$​-50.200 млрд Месяц
Бизнес Последний Период Предыдущий Частота
Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global 52.9 нояб. 2025 51.2 Месяц
Потребитель Последний Период Предыдущий Частота
Розничные продажи г/г 6.9% окт. 2025 5.9% Месяц