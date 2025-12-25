КалендарьРазделы

Композитный индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Канзас-Сити (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)

Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Федеральный резервный банк Канзас-Сити (Federal Reserve Bank of Kansas City)
Бизнес
Композитный индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити (Kansas City Fed Manufacturing Composite Index) представляет собой изменение среднего значения индексов производственной активности, новых заказов, занятости, поставок от контрагентов и запасов сырья. Для вычисления его значений ежемесячно опрашиваются около 300 промышленных предприятий. Значение индикатора выше ожидаемого следует рассматривать как благоприятное для доллара США, а значение ниже ожидаемого — неблагоприятное.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс производственной активности от Федерального Резервного Банка (ФРБ) Канзас-Сити (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
дек. 2025
N/D
нояб. 2025
N/D
5
6
окт. 2025
6
4
сент. 2025
4
1
авг. 2025
1
1
июль 2025
1
-2
-2
июнь 2025
-2
-3
-3
май 2025
-3
-5
-4
апр. 2025
-4
-5
-2
март 2025
-2
-5
-5
февр. 2025
-5
-5
-5
янв. 2025
-5
-6
-5
дек. 2024
-4
-6
-2
нояб. 2024
-2
-6
-4
окт. 2024
-4
-6
-8
сент. 2024
-8
-5
-3
авг. 2024
-3
-7
-13
июль 2024
-13
-6
-8
июнь 2024
-8
-6
-2
май 2024
-2
-5
-8
апр. 2024
-8
-18
-7
март 2024
-7
14
-4
февр. 2024
-4
-9
янв. 2024
-9
-1
дек. 2023
-1
-7
-2
нояб. 2023
-2
-8
окт. 2023
-8
-8
сент. 2023
-8
0
авг. 2023
0
-11
июль 2023
-11
-7
-12
июнь 2023
-12
-5
-1
май 2023
-1
-5
-10
апр. 2023
-10
0
0
март 2023
0
0
0
февр. 2023
0
-5
-1
янв. 2023
-1
-7
-4
дек. 2022
-9
-6
-6
нояб. 2022
-6
-3
-7
окт. 2022
-7
2
1
сент. 2022
1
8
3
авг. 2022
3
13
13
июль 2022
13
18
12
июнь 2022
12
24
23
май 2022
23
32
25
апр. 2022
25
35
37
март 2022
37
27
29
февр. 2022
29
24
24
янв. 2022
24
25
22
дек. 2021
24
28
24
нояб. 2021
24
28
31
