Изменение производства бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Production Change)

Страна:
Соединенные Штаты
USD, Доллар США
Источник:
Управление по энергетической информации США (U.S. Energy Information Administration)
Сектор:
Бизнес
Низкая
0.033 млн
Последний релиз
Предыдущее
Следующий релиз
Предыдущее
Изменение производства бензина от EIA (EIA Gasoline Production Change) косвенно характеризует спрос на готовый бензин в США и потребление нефти. Показатель входит в еженедельный отчет Администрации энергетической информации Министерства энергетики США.

В еженедельном отчете EIA о состоянии нефти (Weekly Petroleum Status Report, WPSR), помимо этого показателя, содержится и другая информация о поставках, запасах и ценах на сырую нефть и основные продукты ее переработки. Это надежный источник оперативной информации об энергетической отрасли для промышленности, прессы, директивных органов, потребителей и аналитиков, а также федеральных и местных властей. Данные, предоставленные в отчете, описывают поставки и распределение сырой нефти и нефтепродуктов в США и крупных регионах США, разделенных на несколько районов управления нефтяными ресурсами.

Если производство бензина растет, это косвенно предвещает рост спроса на нефтяное сырье на ближайшую перспективу. Спрос на бензин — сезонный показатель. Например, в летнее время он увеличивается, поскольку начинается сезон активных автомобильных путешествий. Изменение производства бензина в США редко вызывает волатильность цен на топливо. Как правило, аналитики интерпретируют этот показатель в совокупности с другими, более значимыми индикаторами рынка нефти.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Изменение производства бензина в США от EIA (EIA United States Gasoline Production Change)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
19 дек. 2025
N/D
-0.145 млн
0.033 млн
12 дек. 2025
0.033 млн
-0.081 млн
-0.178 млн
5 дек. 2025
-0.178 млн
-0.010 млн
0.197 млн
28 нояб. 2025
0.197 млн
0.339 млн
0.286 млн
21 нояб. 2025
0.286 млн
-0.354 млн
-0.662 млн
14 нояб. 2025
-0.662 млн
0.062 млн
0.102 млн
7 нояб. 2025
0.102 млн
-0.101 млн
0.241 млн
31 окт. 2025
0.241 млн
0.291 млн
-0.004 млн
24 окт. 2025
-0.004 млн
0.547 млн
0.235 млн
17 окт. 2025
0.235 млн
-0.127 млн
-0.394 млн
10 окт. 2025
-0.394 млн
0.573 млн
0.409 млн
3 окт. 2025
0.409 млн
-0.214 млн
-0.363 млн
26 сент. 2025
-0.363 млн
-0.044 млн
0.300 млн
19 сент. 2025
0.300 млн
0.279 млн
-0.180 млн
12 сент. 2025
-0.180 млн
-0.173 млн
-0.285 млн
5 сент. 2025
-0.285 млн
-0.293 млн
-0.109 млн
29 авг. 2025
-0.109 млн
0.116 млн
0.427 млн
22 авг. 2025
0.427 млн
0.110 млн
-0.259 млн
15 авг. 2025
-0.259 млн
-0.020 млн
0.010 млн
8 авг. 2025
0.010 млн
0.217 млн
-0.239 млн
1 авг. 2025
-0.239 млн
0.002 млн
0.676 млн
25 июл. 2025
0.676 млн
0.915 млн
0.282 млн
18 июл. 2025
0.282 млн
-0.246 млн
-0.815 млн
11 июл. 2025
-0.815 млн
-0.640 млн
0.278 млн
4 июл. 2025
0.278 млн
-0.433 млн
-0.491 млн
27 июн. 2025
-0.491 млн
-0.976 млн
0.008 млн
20 июн. 2025
0.008 млн
-0.600 млн
0.386 млн
13 июн. 2025
0.386 млн
0.407 млн
0.681 млн
6 июн. 2025
0.681 млн
-0.217 млн
-0.714 млн
30 мая 2025
-0.714 млн
0.139 млн
0.190 млн
23 мая 2025
0.190 млн
0.248 млн
0.178 млн
16 мая 2025
0.178 млн
0.387 млн
-0.327 млн
9 мая 2025
-0.327 млн
-0.218 млн
0.253 млн
2 мая 2025
0.253 млн
-0.207 млн
-0.616 млн
25 апр. 2025
-0.616 млн
0.299 млн
0.661 млн
18 апр. 2025
0.661 млн
0.097 млн
0.466 млн
11 апр. 2025
0.466 млн
0.008 млн
-0.338 млн
4 апр. 2025
-0.338 млн
0.005 млн
0.062 млн
28 мар. 2025
0.062 млн
0.154 млн
-0.401 млн
21 мар. 2025
-0.401 млн
-0.025 млн
0.067 млн
14 мар. 2025
0.067 млн
0.081 млн
-0.078 млн
7 мар. 2025
-0.078 млн
0.269 млн
0.464 млн
28 февр. 2025
0.464 млн
-0.050 млн
-0.020 млн
21 февр. 2025
-0.020 млн
0.050 млн
-0.156 млн
14 февр. 2025
-0.156 млн
-0.021 млн
0.180 млн
7 февр. 2025
0.180 млн
0.018 млн
-0.027 млн
31 янв. 2025
-0.027 млн
0.029 млн
-0.044 млн
24 янв. 2025
-0.044 млн
0.771 млн
-0.043 млн
17 янв. 2025
-0.043 млн
0.744 млн
0.397 млн
10 янв. 2025
0.397 млн
0.315 млн
-0.081 млн
12345678...11
