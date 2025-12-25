Экономический календарь
Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK Germany Consumer Climate)
Индекс потребительского доверия в Германии (Consumer Climate Index, CCI) от Нюрнбергской исследовательской компании GfK отражает склонность частных домохозяйств к потреблению. Индекс обычно публикуется в 8 часов утра предпоследнего дня отчетного месяца.
Для расчета индекса GfK проводит опрос выбранных граждан в возрасте от 14 лет и старше на предмет их доходов и потребительских ожиданий на следующие 12 месяцев, их склонности к совершению покупок и их ожиданий относительно общей экономической ситуации. Таким образом, целью Индикатора потребительского доверия является прогнозирование изменений ежемесячных расходов частных потребителей на основе компонентов опроса. Значение индекса периодически пересматривается. Кроме того, корреляция индекса с фактическими потребительскими расходами в последние годы довольно слаба. Интерес представляют скорее компоненты индекса, а склонность к совершению покупок имеет наибольшую пояснительную силу относительно расходов частных потребителей.
Индекс потребительского доверия GfK считается заметным показателем экономического развития Германии. Он также дополняет другие официально собираемые статистические данные, такие как доверие потребителей ЕС. Поэтому индекс имеет особое значение при прогнозировании экономического развития. Преимуществом индекса потребительского доверия от GfK является ежемесячный сбор данных. Это означает, что полученные значения становятся доступны быстрее, чем статистика, публикуемая раз в квартал.
Индекс потребительского доверия отражает готовность потребителей тратить свои деньги. Поэтому рост индекса предполагает благоприятные экономические изменения. Оптимистичные настроения могут стать опережающим показателем роста потребительской активности в стране, а значит, и роста инфляции. Рост индекса потребительского доверия по отношению к прогнозному значению благоприятно влияет на евро.
